Объем продажи валюты россиянами вырос в восемь раз в сентябре
Россияне в сентябре продали в восемь раз больше валюты, чем в августе 2023 г., следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.
Физические лица в сентябре «действовали контрциклически и впервые с августа 2023 г. перешли от нетто-покупок иностранной валюты к нетто-продажам», говорится в материале. Всего было продано валюты на сумму 55 млрд руб. после 6,7 млрд руб. в августе прошлого года.
В сентябре 2023 г. россияне, напротив, приобрели валюту на общую сумму 56,8 млрд руб.
4 октября «Ведомости» писали, что Минфин объявил о сокращении покупок валюты в октябре в 2,6 раза до 3,1 млрд руб. в день. Совокупный объем средств, направляемых на покупку юаней и золота, составляет 71,8 млрд руб. В сентябре Минфин должен был направить на эти цели 172,9 млрд руб. (8,2 млрд руб. в день).
В сочетании с продажами валюты ЦБ на 8,4 млрд руб. в день (зеркалирование операций Фонда национального благосостояния, ФНБ) чистые продажи составят 5,3 млрд руб. в день. Это почти в 30 раз больше, чем было в сентябре, когда ежедневная реализация валюты составляла 200 млн руб. в день.