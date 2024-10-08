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Объем продажи валюты россиянами вырос в восемь раз в сентябре

Ведомости

Россияне в сентябре продали в восемь раз больше валюты, чем в августе 2023 г., следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.

Физические лица в сентябре «действовали контрциклически и впервые с августа 2023 г. перешли от нетто-покупок иностранной валюты к нетто-продажам», говорится в материале. Всего было продано валюты на сумму 55 млрд руб. после 6,7 млрд руб. в августе прошлого года.

В сентябре 2023 г. россияне, напротив, приобрели валюту на общую сумму 56,8 млрд руб.

4 октября «Ведомости» писали, что Минфин объявил о сокращении покупок валюты в октябре в 2,6 раза до 3,1 млрд руб. в день. Совокупный объем средств, направляемых на покупку юаней и золота, составляет 71,8 млрд руб. В сентябре Минфин должен был направить на эти цели 172,9 млрд руб. (8,2 млрд руб. в день).

В сочетании с продажами валюты ЦБ на 8,4 млрд руб. в день (зеркалирование операций Фонда национального благосостояния, ФНБ) чистые продажи составят 5,3 млрд руб. в день. Это почти в 30 раз больше, чем было в сентябре, когда ежедневная реализация валюты составляла 200 млн руб. в день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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