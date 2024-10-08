Объем продажи валюты россиянами вырос в восемь раз в сентябре

В сочетании с продажами валюты ЦБ на 8,4 млрд руб. в день (зеркалирование операций Фонда национального благосостояния, ФНБ) чистые продажи составят 5,3 млрд руб. в день. Это почти в 30 раз больше, чем было в сентябре, когда ежедневная реализация валюты составляла 200 млн руб. в день.