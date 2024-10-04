Как увеличение продаж валюты почти в 30 раз повлияет на курс рубля

Чистый размер операций зависит от разницы между накопившимися обязательствами по продаже и покупке валюты. Во-первых, учитываются расходы из ФНБ на финансирование дефицита бюджета и инвестиций в инфраструктурные проекты. Во-вторых, принимаются во внимание обязательства по бюджетному правилу. В случае если бюджет получает дополнительные нефтегазовые доходы (НГД), ЦБ, как агент Минфина, покупает валюту, если НГД оказываются меньше базового уровня – продает. ЦБ возобновил интервенции с начала этого года – у регулятора накопились обязательства по продаже валюты из ФНБ на сумму финансирования дефицита бюджета за два года и инвестиций в инфраструктурные проекты. В пресс-релизе ЦБ о возобновлении операций по бюджетному правилу были обозначены планы по зеркалированию 2,9 трлн руб. в 2023 г. и 1,3 трлн руб. в 2024 г., которые были выделены из ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета.