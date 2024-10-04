Как увеличение продаж валюты почти в 30 раз повлияет на курс рубля

Как увеличение продаж валюты почти в 30 раз повлияет на курс рубляАналитики считают, что это поддержит российскую валюту
Минфин объявил о сокращении покупок валюты в октябре в 2,6 раза до 3,1 млрд руб. в день, следует из сообщения министерства. Совокупный объем средств, направляемых на покупку юаней и золота, составляет 71,8 млрд руб. В сентябре Минфин должен был направить на эти цели 172,9 млрд руб. (8,2 млрд руб. в день). В сочетании с продажами валюты ЦБ на 8,4 млрд руб. в день (зеркалирование операций фонда национального благосостояния, ФНБ) чистые продажи составят 5,3 млрд руб. в день. Это почти в 30 раз больше, чем было в сентябре, когда ежедневная реализация валюты составляла 0,2 млрд руб. в день.
Чистый размер операций зависит от разницы между накопившимися обязательствами по продаже и покупке валюты. Во-первых, учитываются расходы из ФНБ на финансирование дефицита бюджета и инвестиций в инфраструктурные проекты. Во-вторых, принимаются во внимание обязательства по бюджетному правилу. В случае если бюджет получает дополнительные нефтегазовые доходы (НГД), ЦБ, как агент Минфина, покупает валюту, если НГД оказываются меньше базового уровня – продает. ЦБ возобновил интервенции с начала этого года – у регулятора накопились обязательства по продаже валюты из ФНБ на сумму финансирования дефицита бюджета за два года и инвестиций в инфраструктурные проекты. В пресс-релизе ЦБ о возобновлении операций по бюджетному правилу были обозначены планы по зеркалированию 2,9 трлн руб. в 2023 г. и 1,3 трлн руб. в 2024 г., которые были выделены из ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета.