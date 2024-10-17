Итальянский UniCredit сообщил о «белом списке» российских клиентов

Сейчас на отечественном рынке продолжают работу Райффайзенбанк (Австрия), «ОТП банк» (Венгрия), «Юникредит банк» (Италия). Европейский регулятор в апреле 2024 г. направил предписания о сокращении бизнеса в России австрийской банковской группе Raiffeisenbank International (RBI) и итальянской финансовой группе UniCredit. Согласно требованиям ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка («дочка» RBI) должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г.