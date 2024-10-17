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Итальянский UniCredit сообщил о «белом списке» российских клиентов

Ведомости

Итальянский банк UniCredit сообщил о существовании «белого списка» российских клиентов, пишет Reuters со ссылкой на судебные документы.

Сейчас UniCredit оспаривает ходатайство Европейского центрального банка (ЕЦБ) о введении ограничений на платежи российским клиентам в определенных иностранных валютах с 1 сентября, за исключением клиентов, включенных в «белый список».

Reuters пишет, что ему не удалось установить, о каком именно «белом списке» идет речь.

В апреле агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что ЕЦБ готов потребовать от UniCredit сократить бизнес в России. «Юникредит банк» находится в перечне системно значимых банков России, в отношении которого, при этом, не введены западные санкции.

16 сентября «Ведомости» писали, что на российские «дочки» европейских банков давят с двух сторон: ЕЦБ требует от материнских компаний сократить бизнес в России, а Банк России запрещает препятствовать проведению платежей в валюте и передавать данные клиентов за рубеж.

Сейчас на отечественном рынке продолжают работу Райффайзенбанк (Австрия), «ОТП банк» (Венгрия), «Юникредит банк» (Италия). Европейский регулятор в апреле 2024 г. направил предписания о сокращении бизнеса в России австрийской банковской группе Raiffeisenbank International (RBI) и итальянской финансовой группе UniCredit. Согласно требованиям ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка («дочка» RBI) должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г.

Условия по сокращению деятельности «Юникредит банка» («дочка» UniCredit) не озвучивались. О получении венгерским OTP Bank предписания ЕЦБ сократить присутствие в России не объявлялось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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