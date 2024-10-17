Итальянский UniCredit сообщил о «белом списке» российских клиентов
Итальянский банк UniCredit сообщил о существовании «белого списка» российских клиентов, пишет Reuters со ссылкой на судебные документы.
Сейчас UniCredit оспаривает ходатайство Европейского центрального банка (ЕЦБ) о введении ограничений на платежи российским клиентам в определенных иностранных валютах с 1 сентября, за исключением клиентов, включенных в «белый список».
Reuters пишет, что ему не удалось установить, о каком именно «белом списке» идет речь.
В апреле агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что ЕЦБ готов потребовать от UniCredit сократить бизнес в России. «Юникредит банк» находится в перечне системно значимых банков России, в отношении которого, при этом, не введены западные санкции.
16 сентября «Ведомости» писали, что на российские «дочки» европейских банков давят с двух сторон: ЕЦБ требует от материнских компаний сократить бизнес в России, а Банк России запрещает препятствовать проведению платежей в валюте и передавать данные клиентов за рубеж.
Сейчас на отечественном рынке продолжают работу Райффайзенбанк (Австрия), «ОТП банк» (Венгрия), «Юникредит банк» (Италия). Европейский регулятор в апреле 2024 г. направил предписания о сокращении бизнеса в России австрийской банковской группе Raiffeisenbank International (RBI) и итальянской финансовой группе UniCredit. Согласно требованиям ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка («дочка» RBI) должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г.
Условия по сокращению деятельности «Юникредит банка» («дочка» UniCredit) не озвучивались. О получении венгерским OTP Bank предписания ЕЦБ сократить присутствие в России не объявлялось.