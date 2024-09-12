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Гендиректор UniCredit допустил поглощение Commerzbank

Ведомости

Генеральный директор UniCredit Андреа Орсель заявил, что полное поглощение Commerzbank AG является возможным вариантом после объявления о приобретении 9% акций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Орселя в интервью Bloomberg Television.

Орсель дал понять, что банк сохраняет гибкость в отношении того, что будет дальше. Чтобы выйти за пределы 10% владения в Commerzbank, UniCredit необходимо будет получить разрешение Европейского центрального банка. Согласно подсчетам агентства, слияние может обеспечить UniCredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Тем самым банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией ЕС.

11 сентября, как писала Financial Times, немецкие профсоюзы заявили о намерении бороться со сделкой. По словам лидеров профсоюзов, отношение UniCredit к своей немецкой дочерней компании HypoVereinsbank создало плохой прецедент. Ранее в этом году UniCredit изменил правовую структуру HVB, что переместило большую часть полномочий по принятию решений в области немецких операций на Италию.

Волна общественных обсуждений сделки прошла на фоне сообщения о том, что UniCredit покупает 9% акций Commerzbank. Правительство, доля которого в настоящее время упала до 12%, согласилось на 90-дневный период блокировки, прежде чем продавать какие-либо акции Commerzbank.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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