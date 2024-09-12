Гендиректор UniCredit допустил поглощение Commerzbank

Орсель дал понять, что банк сохраняет гибкость в отношении того, что будет дальше. Чтобы выйти за пределы 10% владения в Commerzbank, UniCredit необходимо будет получить разрешение Европейского центрального банка. Согласно подсчетам агентства, слияние может обеспечить UniCredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Тем самым банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией ЕС.