Гендиректор UniCredit допустил поглощение Commerzbank
Генеральный директор UniCredit Андреа Орсель заявил, что полное поглощение Commerzbank AG является возможным вариантом после объявления о приобретении 9% акций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Орселя в интервью Bloomberg Television.
Орсель дал понять, что банк сохраняет гибкость в отношении того, что будет дальше. Чтобы выйти за пределы 10% владения в Commerzbank, UniCredit необходимо будет получить разрешение Европейского центрального банка. Согласно подсчетам агентства, слияние может обеспечить UniCredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Тем самым банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией ЕС.
11 сентября, как писала Financial Times, немецкие профсоюзы заявили о намерении бороться со сделкой. По словам лидеров профсоюзов, отношение UniCredit к своей немецкой дочерней компании HypoVereinsbank создало плохой прецедент. Ранее в этом году UniCredit изменил правовую структуру HVB, что переместило большую часть полномочий по принятию решений в области немецких операций на Италию.
Волна общественных обсуждений сделки прошла на фоне сообщения о том, что UniCredit покупает 9% акций Commerzbank. Правительство, доля которого в настоящее время упала до 12%, согласилось на 90-дневный период блокировки, прежде чем продавать какие-либо акции Commerzbank.