UniCredit покупает 9% акций Commerzbank
Итальянский кредитор UniCredit купил 9% в своем немецком конкуренте Commerzbank и предпринимает нормативные меры для дальнейшего увеличения своей доли, сообщает The Financial Times со ссылкой на данные банка.
В частности, UniCredit приобрела половину акций у немецкого правительства и купила еще половину на бирже. UniCredit уже владеет мюнхенским кредитором HypoVereinsbank и уже давно считается главным кандидатом на приобретение Commerzbank.
Как отмечает издание, на прошлой неделе Берлин объявил, что планирует продать свою 16,5%-ную долю в Commerzbank, которую он держит с момента спасения кредитора во время финансового кризиса в 2009 г. Правительство, доля которого в настоящее время упала до 12%, согласилось на 90-дневный период блокировки, прежде чем продавать какие-либо акции Commerzbank.