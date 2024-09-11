UniCredit покупает 9% акций Commerzbank

Как отмечает издание, на прошлой неделе Берлин объявил, что планирует продать свою 16,5%-ную долю в Commerzbank, которую он держит с момента спасения кредитора во время финансового кризиса в 2009 г. Правительство, доля которого в настоящее время упала до 12%, согласилось на 90-дневный период блокировки, прежде чем продавать какие-либо акции Commerzbank.