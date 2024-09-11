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UniCredit покупает 9% акций Commerzbank

Ведомости

Итальянский кредитор UniCredit купил 9% в своем немецком конкуренте Commerzbank и предпринимает нормативные меры для дальнейшего увеличения своей доли, сообщает The Financial Times со ссылкой на данные банка.

В частности, UniCredit приобрела половину акций у немецкого правительства и купила еще половину на бирже. UniCredit уже владеет мюнхенским кредитором HypoVereinsbank и уже давно считается главным кандидатом на приобретение Commerzbank.

Как отмечает издание, на прошлой неделе Берлин объявил, что планирует продать свою 16,5%-ную долю в Commerzbank, которую он держит с момента спасения кредитора во время финансового кризиса в 2009 г. Правительство, доля которого в настоящее время упала до 12%, согласилось на 90-дневный период блокировки, прежде чем продавать какие-либо акции Commerzbank.

10 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что PwC готовится привлечь партнера из Великобритании для управления своим бизнесом в Китае, поскольку последствия аудита обанкротившейся китайской компании Evergrande продолжают нарастать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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