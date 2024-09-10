PwC привлечет партнера из Британии для управления своим бизнесом в Китае
По словам источников, руководство компании выбрало Хемиону Хадсон, занявшую второе место в гонке за пост главы PwC UK в начале этого года, на должность руководителя китайского подразделения. Отмечается, что в отличие от традиционных транснациональных корпораций, PwC действует как сеть независимых местных партнерств, поэтому назначение стороннего человека на должность руководителя фирмы-члена является весьма необычным шагом. Нынешним руководителем PwC China является Дэниел Ли, ранее возглавлявший аудиторское направление и избранный партнерами в конце прошлого года на четырехлетний срок, который начался только 1 июля.
По информации издания, PwC China уже сокращает штат сотрудников, ожидая существенного финансового удара из-за скандала с Evergrande, и большое количество клиентов, особенно государственных предприятий, отказались от услуг этой фирмы в качестве аудитора с начала этого года.
Иск против PwC был подан после того, как в марте китайский регулятор по ценным бумагам заявил, что Evergrande увеличила свои доходы на материковой части Китая почти на $80 млрд за два года до того, как девелопер объявил дефолт по своим долгам в 2021 г., несмотря на то что китайское подразделение PwC подтвердило чистоту счетов. Запрет на ведение бизнеса, который потенциально может сопровождаться крупным штрафом, станет самым жестким действием китайских регулирующих органов в отношении компаний «большой четверки».
29 января 2024 г. суд Гонконга вынес решение о ликвидации китайского застройщика China Evergrande в связи с исками инвесткомпаний о неуплате девелопером долга в размере 863 млн гонконгских долларов ($110 млн). До дефолта задолженность Evergrande составляла более $300 млрд.