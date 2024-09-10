PwC привлечет партнера из Британии для управления своим бизнесом в Китае

Иск против PwC был подан после того, как в марте китайский регулятор по ценным бумагам заявил, что Evergrande увеличила свои доходы на материковой части Китая почти на $80 млрд за два года до того, как девелопер объявил дефолт по своим долгам в 2021 г., несмотря на то что китайское подразделение PwC подтвердило чистоту счетов. Запрет на ведение бизнеса, который потенциально может сопровождаться крупным штрафом, станет самым жестким действием китайских регулирующих органов в отношении компаний «большой четверки».