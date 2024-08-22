PwC ожидает запрета работы в Китае на полгода из-за иска Evergrande
Иск против PwC был подан после того, как в марте китайский регулятор по ценным бумагам заявил, что Evergrande увеличила свои доходы на материковой части Китая почти на $80 млрд за два года до того, как девелопер объявил дефолт по своим долгам в 2021 г., несмотря на то что китайское подразделение PwC подтвердило чистоту счетов. Запрет на ведение бизнеса, который потенциально может сопровождаться крупным штрафом, станет самым жестким действием китайских регулирующих органов в отношении компаний «большой четверки».
29 января 2024 г. суд Гонконга вынес решение о ликвидации китайского застройщика China Evergrande в связи с исками инвесткомпаний о неуплате девелопером долга в размере 863 млн гонконгских долларов ($110 млн). До дефолта задолженность Evergrande составляла более $300 млрд.
Как сообщили Financial Times многочисленные клиенты, запрет не позволит PwC в Китае публиковать финансовые результаты, а также осуществлять другие регулируемые виды деятельности. Компания заверила клиентов, что сотрудники продолжат работать во время приостановки и смогут подтвердить аудиторские заключения по своим годовым отчетам за 2024 г., как только запрет будет снят в марте следующего года.
Как подчеркивает издание, китайское подразделение PwC в этом году уже потеряло по меньшей мере две трети своих доходов от бухгалтерской отчетности клиентов, зарегистрированных на материковой части страны, поскольку они перешли к другим фирмам, что свидетельствует о масштабах последствий провала аудита Evergrande.