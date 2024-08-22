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PwC ожидает запрета работы в Китае на полгода из-за иска Evergrande

Ведомости

Компания PwC China сообщила клиентам, что ожидает, что китайские власти запретят ей вести бизнес в течение шести месяцев с сентября 2024 г. из-за иска обанкротившегося застройщика Evergrande. Об этом сообщает The Financial Times.

Иск против PwC был подан после того, как в марте китайский регулятор по ценным бумагам заявил, что Evergrande увеличила свои доходы на материковой части Китая почти на $80 млрд за два года до того, как девелопер объявил дефолт по своим долгам в 2021 г., несмотря на то что китайское подразделение PwC подтвердило чистоту счетов. Запрет на ведение бизнеса, который потенциально может сопровождаться крупным штрафом, станет самым жестким действием китайских регулирующих органов в отношении компаний «большой четверки».

29 января 2024 г. суд Гонконга вынес решение о ликвидации китайского застройщика China Evergrande в связи с исками инвесткомпаний о неуплате девелопером долга в размере 863 млн гонконгских долларов ($110 млн). До дефолта задолженность Evergrande составляла более $300 млрд.

Как сообщили Financial Times многочисленные клиенты, запрет не позволит PwC в Китае публиковать финансовые результаты, а также осуществлять другие регулируемые виды деятельности. Компания заверила клиентов, что сотрудники продолжат работать во время приостановки и смогут подтвердить аудиторские заключения по своим годовым отчетам за 2024 г., как только запрет будет снят в марте следующего года.

Как подчеркивает издание, китайское подразделение PwC в этом году уже потеряло по меньшей мере две трети своих доходов от бухгалтерской отчетности клиентов, зарегистрированных на материковой части страны, поскольку они перешли к другим фирмам, что свидетельствует о масштабах последствий провала аудита Evergrande.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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