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ЦБ хочет ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

Банки будут проверять, есть ли у заявки на кредит признаки мошеннических действий
Ведомости

Банк России направил в Минфин предложение о введении периода охлаждения между заключением договора и получением денег по потребительским кредитам. Мера направлена на борьбу с мошенниками. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Предполагается, что для сумм до 50 000 руб. период охлаждения устанавливаться не будет. От 50 000 до 200 000 руб. период составит четыре часа, если сумма выше – 48 часов. Ипотечных и автокредитов (если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров), а также образовательных кредитов с участием государства нововведение не коснется.

За время охлаждения банки будут проверять, есть ли у заявки на кредит признаки мошеннических действий. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием мошенников, он должен будет предупредить об этом заемщика.

Также предложено установить онлайн-обмен информацией между кредиторами и бюро кредитных историй, чтобы не позволить человеку оформить кредит или заем под влиянием мошенников у нескольких кредиторов одновременно.

Если банк проигнорирует эти нормы, он не сможет требовать от заемщика исполнения обязательств, начислять проценты и передавать такой кредит коллекторам.

Согласно предложениям, микрофинансовые организации (МФО) хотят обязать зачислять заемные средства на счет, только если данные о заемщике и получателе денег совпадают. Если информация о человеке есть в базе данных Банка России о подозрительных счетах, то МФО должна отказать в заключении договора.

15 октября стало известно, что правительство России утвердило механизм самозапрета для граждан на выдачу кредитов с 1 марта 2025 г. Заявление о самозапрете можно будет направить двумя способами: через портал «Госуслуги» или при личном визите в МФЦ. Там же предусмотрена возможность подачи заявления о снятии самозапрета. Сведения о вводе самозапрета будут содержаться в кредитной истории. Воспользоваться такой услугой можно будет неограниченное число раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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