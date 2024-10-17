ЦБ хочет ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

ЦБ хочет ввести обязательный период охлаждения по потребкредитамБанки будут проверять, есть ли у заявки на кредит признаки мошеннических действий
Банк России направил в Минфин предложение о введении периода охлаждения между заключением договора и получением денег по потребительским кредитам. Мера направлена на борьбу с мошенниками. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Предполагается, что для сумм до 50 000 руб. период охлаждения устанавливаться не будет. От 50 000 до 200 000 руб. период составит четыре часа, если сумма выше – 48 часов. Ипотечных и автокредитов (если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров), а также образовательных кредитов с участием государства нововведение не коснется.
За время охлаждения банки будут проверять, есть ли у заявки на кредит признаки мошеннических действий. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием мошенников, он должен будет предупредить об этом заемщика.
Также предложено установить онлайн-обмен информацией между кредиторами и бюро кредитных историй, чтобы не позволить человеку оформить кредит или заем под влиянием мошенников у нескольких кредиторов одновременно.
Если банк проигнорирует эти нормы, он не сможет требовать от заемщика исполнения обязательств, начислять проценты и передавать такой кредит коллекторам.
Согласно предложениям, микрофинансовые организации (МФО) хотят обязать зачислять заемные средства на счет, только если данные о заемщике и получателе денег совпадают. Если информация о человеке есть в базе данных Банка России о подозрительных счетах, то МФО должна отказать в заключении договора.
15 октября стало известно, что правительство России утвердило механизм самозапрета для граждан на выдачу кредитов с 1 марта 2025 г. Заявление о самозапрете можно будет направить двумя способами: через портал «Госуслуги» или при личном визите в МФЦ. Там же предусмотрена возможность подачи заявления о снятии самозапрета. Сведения о вводе самозапрета будут содержаться в кредитной истории. Воспользоваться такой услугой можно будет неограниченное число раз.