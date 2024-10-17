ЦБ хочет ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

15 октября стало известно, что правительство России утвердило механизм самозапрета для граждан на выдачу кредитов с 1 марта 2025 г. Заявление о самозапрете можно будет направить двумя способами: через портал «Госуслуги» или при личном визите в МФЦ. Там же предусмотрена возможность подачи заявления о снятии самозапрета. Сведения о вводе самозапрета будут содержаться в кредитной истории. Воспользоваться такой услугой можно будет неограниченное число раз.