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Правительство утвердило установку самозапрета на выдачу потребительских кредитов

Ведомости

Правительство России утвердило механизм самозапрета для граждан на выдачу кредитов с 1 марта 2025 г., сообщает кабмин в своем Telegram-канале.

Правительство утвердило постановление, регулирующее отдельные вопросы процедур подачи заявления и получения решения о самозапрете на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Само заявление можно будет направить двумя способами: через портал «Госуслуги» или при личном визите в МФЦ. Там же предусмотрена возможность подачи заявления о снятии самозапрета. Сведения о ввводе самозапрета будут содержаться в кредитной истории. Воспользоваться такой услугой гражданин вправе неограниченное число раз. 

Основная цель поправок в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях» – защита от мошенников, похищающих данные клиента или вводящих его в заблуждение с помощью методов социальной инженерии, писали авторы законопроекта. Самозапрет будут проверять не только по паспортным данным клиента, но и по дополнительному параметру. Изначально предполагалось, что это будет СНИЛС, но в новой версии вместо него упоминается ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов был одобрен в первом чтении 10 октября 2023 г. Инициатива предполагает, что физлицо сможет устанавливать запрет на заключение с ним договоров потребительского займа с банками и МФО. Законопроект также вносит обязанность для кредитных организаций и МФО до заключения договора запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии такого запрета. Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынкам и банкам Анатолием Аксаковым в апреле 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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