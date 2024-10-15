Правительство утвердило установку самозапрета на выдачу потребительских кредитов

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов был одобрен в первом чтении 10 октября 2023 г. Инициатива предполагает, что физлицо сможет устанавливать запрет на заключение с ним договоров потребительского займа с банками и МФО. Законопроект также вносит обязанность для кредитных организаций и МФО до заключения договора запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии такого запрета. Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынкам и банкам Анатолием Аксаковым в апреле 2023 г.