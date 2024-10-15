Правительство утвердило установку самозапрета на выдачу потребительских кредитов
Правительство России утвердило механизм самозапрета для граждан на выдачу кредитов с 1 марта 2025 г., сообщает кабмин в своем Telegram-канале.
Правительство утвердило постановление, регулирующее отдельные вопросы процедур подачи заявления и получения решения о самозапрете на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Само заявление можно будет направить двумя способами: через портал «Госуслуги» или при личном визите в МФЦ. Там же предусмотрена возможность подачи заявления о снятии самозапрета. Сведения о ввводе самозапрета будут содержаться в кредитной истории. Воспользоваться такой услугой гражданин вправе неограниченное число раз.
Основная цель поправок в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях» – защита от мошенников, похищающих данные клиента или вводящих его в заблуждение с помощью методов социальной инженерии, писали авторы законопроекта. Самозапрет будут проверять не только по паспортным данным клиента, но и по дополнительному параметру. Изначально предполагалось, что это будет СНИЛС, но в новой версии вместо него упоминается ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).
Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов был одобрен в первом чтении 10 октября 2023 г. Инициатива предполагает, что физлицо сможет устанавливать запрет на заключение с ним договоров потребительского займа с банками и МФО. Законопроект также вносит обязанность для кредитных организаций и МФО до заключения договора запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии такого запрета. Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынкам и банкам Анатолием Аксаковым в апреле 2023 г.