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Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты, следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.

Согласно положениям документа, контроль за реестром майнеров передается от Минцифры к Федеральной налоговой службе (ФНС). Ведомство сможет исключать компании из реестра майнеров за нарушения в течение одного года.

В реестр могут быть включены ИП и юридические лица. Физические лица могут майнить цифровую валюту без включения в реестр в том случае, если умещаются в определенные лимиты по потреблению электричества. 

Правительство РФ наделяется правом запрещать майнинг в конкретных регионах и на их отдельных территориях, а также определять порядок и случаи введения таких ограничений. В частности, кабмин может запрещать участие в майнинг-пуле. Пул для майнинга – специальный сервер, который используется для распределения нагрузки по добыче криптовалюты.

7 июля Путин заявил о необходимости законодательного регулирования майнинга криптовалют. Президент отметил, что майнить цифровые валюты можно фактически в любой точке планеты, но это требует много электроэнергии. Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах.

17 сентября источники «Ведомостей» сообщили, что в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), который узаконит оплату внешнеторговой деятельности криптовалютой, была создана фокус-группа. В нее вошли отдельные импортеры из числа членов Торгово-промышленной палаты России (ТПП), Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) и некоторые банки. Поправки о расчетах в криптовалюте по внешнеторговым контрактам в рамках ЭПР вступили в силу 1 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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