Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты, следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.
Согласно положениям документа, контроль за реестром майнеров передается от Минцифры к Федеральной налоговой службе (ФНС). Ведомство сможет исключать компании из реестра майнеров за нарушения в течение одного года.
В реестр могут быть включены ИП и юридические лица. Физические лица могут майнить цифровую валюту без включения в реестр в том случае, если умещаются в определенные лимиты по потреблению электричества.
Правительство РФ наделяется правом запрещать майнинг в конкретных регионах и на их отдельных территориях, а также определять порядок и случаи введения таких ограничений. В частности, кабмин может запрещать участие в майнинг-пуле. Пул для майнинга – специальный сервер, который используется для распределения нагрузки по добыче криптовалюты.
7 июля Путин заявил о необходимости законодательного регулирования майнинга криптовалют. Президент отметил, что майнить цифровые валюты можно фактически в любой точке планеты, но это требует много электроэнергии. Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах.
17 сентября источники «Ведомостей» сообщили, что в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), который узаконит оплату внешнеторговой деятельности криптовалютой, была создана фокус-группа. В нее вошли отдельные импортеры из числа членов Торгово-промышленной палаты России (ТПП), Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) и некоторые банки. Поправки о расчетах в криптовалюте по внешнеторговым контрактам в рамках ЭПР вступили в силу 1 сентября.