Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в России

Правительство РФ наделяется правом запрещать майнинг в конкретных регионах и на их отдельных территориях, а также определять порядок и случаи введения таких ограничений. В частности, кабмин может запрещать участие в майнинг-пуле. Пул для майнинга – специальный сервер, который используется для распределения нагрузки по добыче криптовалюты.