ВТБ повысил ставки по вкладам до 22%

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. По его словам, в этих условиях «выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их вдолгую».