ВТБ повысил ставки по вкладам до 22%
Банк ВТБ повысил ставки по вкладам до 22% на фоне увеличения ставки ЦБ, сообщили «Ведомостям» в представительстве кредитной организации.
Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода до 22% годовых. На срок три или 12 месяцев новые и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых. При открытии депозита с программой долгосрочных сбережений (ПДС) ставка составит до 28% годовых, следует из сообщения.
Получить ставку в 28% могут клиенты, оформившие в банке ПДС от НПФ ВТБ, – минимальная сумма депозита составляет 30 000 руб., максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в программу. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3, 6 или 12 месяцев, уточнили в банке.
Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. По его словам, в этих условиях «выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их вдолгую».
«В ближайшее время улучшение условий произойдет и по накопительным счетам», – добавил он.
25 октября Банк России на заседании совета директоров увеличил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых, сохранив при этом жесткий сигнал: регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор выбирал между тремя вариантами повышения ключевой ставки – помимо итогового решения, рассматривался вариант повышения ставки до 20% и выше 21%.
Решение о повышении ставки сразу до 21% было наименее ожидаемым. Его придерживались только 6 из 22 аналитиков, опрошенных «Ведомостями». Основная часть экспертов ожидала повышения ставки до 20%.