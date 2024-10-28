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ВТБ повысил ставки по вкладам до 22%

Ведомости

Банк ВТБ повысил ставки по вкладам до 22% на фоне увеличения ставки ЦБ, сообщили «Ведомостям» в представительстве кредитной организации.

Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода до 22% годовых. На срок три или 12 месяцев новые и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых. При открытии депозита с программой долгосрочных сбережений (ПДС) ставка составит до 28% годовых, следует из сообщения.

Получить ставку в 28% могут клиенты, оформившие в банке ПДС от НПФ ВТБ, – минимальная сумма депозита составляет 30 000 руб., максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в программу. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3, 6 или 12 месяцев, уточнили в банке.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. По его словам, в этих условиях «выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их вдолгую».

«В ближайшее время улучшение условий произойдет и по накопительным счетам», – добавил он.

25 октября Банк России на заседании совета директоров увеличил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых, сохранив при этом жесткий сигнал: регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор выбирал между тремя вариантами повышения ключевой ставки – помимо итогового решения, рассматривался вариант повышения ставки до 20% и выше 21%.

Решение о повышении ставки сразу до 21% было наименее ожидаемым. Его придерживались только 6 из 22 аналитиков, опрошенных «Ведомостями». Основная часть экспертов ожидала повышения ставки до 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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