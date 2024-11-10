Стоимость биткойна впервые превысила $79 000
Курс биткойна составил $79 470 по состоянию на 12:50 мск, обновив исторический максимум, следует из данных биржи Binance.
Стоимость криптовалюты растет на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США – в ходе избирательной кампании он высказывался в поддержку биткойна и криптоиндустрии в целом, пообещав способствовать ее развитию. 6 ноября биткойн за короткий промежуток времени единовременно подорожал на 8%, превысив отметку в $75 000. Это превысило мартовский рекорд, установленный после запуска американских биржевых фондов, торгующих биткойном. Это произошло после публикации информации о победе Трампа.
Позднее цена биткойна скорректировалась и опустилась ниже $75 000, но продолжил расти уверенными темпами. Другие токены также выросли: Ethereum, вторая по величине криптовалюта, подскочила на 6,5%. Dogecoin, так называемый мемкойн, также известный как Doge, который продвигает сторонник Трампа Илон Маск, вырос на 18%.
Трамп обещал сделать США криптостолицей планеты, создать стратегический резерв биткойна и назначить регуляторов, которые любят цифровые активы, если он вернется в Белый дом. Бывший президент укрепил свою поддержку среди криптоэнтузиастов, запустив собственные проекты. Харрис придерживается более взвешенного подхода – она обещала поддержать нормативную базу для отрасли.
Прежний максимум криптовалюта установила 29 июля, тогда стоимость биткойна впервые с июня превысила $70 000. На пике цена достигла $70 007, после чего незначительно снизилась до $69 800. С начала месяца стоимость биткойна выросла более чем на 11%. С начала года криптовалюта подорожала почти в 1,7 раза, а в марте 2024 г. показатель достиг исторического максимума в $73 777.