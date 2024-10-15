Майнеры обсудили принципы эксперимента по трансграничным платежам в криптовалюте

При разработке экспериментально-правового режима (ЭПР) для тестирования трансграничных расчетов в криптовалюте нужно быть очень аккуратным с централизацией – не должно быть маркера, показывающего, что оплата по внешнеторговому контракту прошла в Российской Федерации. Такое мнение выразили участники панельной сессии форума Mining.ru Ассоциации промышленного майнинга (АПМ), среди которых были депутаты, представители Торгово-промышленной палаты (ТПП) и майнинговой отрасли.