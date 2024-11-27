Курс юаня на Мосбирже превысил 15 рублей впервые с марта 2022 года
Курс китайского юаня на Московской бирже вырос до 15,1347 руб. по состоянию на 16:15 27 ноября, следует из данных торговой площадки.
Последний раз юань преодолевал отметку в 15 руб. 29 марта 2022 г. 22 ноября курс юаня на Московской бирже превысил 14 руб. впервые с 9 октября 2023 г.
12 июня США установили санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Сейчас граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки. После введения ограничений ЦБ при расчете официального курса доллара и евро ориентируется на результаты торгов на внебиржевом рынке.