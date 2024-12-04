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В ВТБ отметили рост количества операций через СБП в сегменте крупного бизнеса

Объем транзакций по Системе быстрых платежей может достичь 300 млрд рублей в этом году
Ведомости

Банк ВТБ ожидает рост операций через Систему быстрых платежей (СБП) в 2024 г. вдвое относительно показателей прошлого года. Об этом сообщил руководитель департамента транзакционного бизнеса Игорь Острейко.

«Мы отмечаем среди своих клиентов особый рост популярности Системы быстрых платежей – с учетом наблюдаемой динамики объем транзакций с использованием такого способа оплаты может достичь в 2024 г. более 300 млрд руб., что на 32% выше результатов прошлого года», – сказал он в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

При этом прогнозируется и рост количества операций. Он составит более 300 млн транзакций, что в два раза больше показателей 2023 г.

31 октября «Ведомости» со ссылкой на данные Банка России писали, что российские предприятия активно подключают оплату через СБП. За III квартал 2024 г. число таких организаций выросло на 13% и к октябрю превысило 2 млн. Из них 1,7 млн представляют малый и средний бизнес (МСП), что составляет более четверти всех МСП страны.

Система быстрых платежей (СБП) – разработанный Банком России на базе Национальной системы платежных карт (НСПК) сервис, с помощью которого можно мгновенно переводить денежные средства между счетами в разных банках по номеру телефона, оплачивать товары, услуги и налоги, а также совершать другие операции. К системе подключены 200 российских банков, а также 10 небанковских кредитных организаций и сервисов для проведения расчетов и платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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