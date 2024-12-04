В ВТБ отметили рост количества операций через СБП в сегменте крупного бизнеса

В ВТБ отметили рост количества операций через СБП в сегменте крупного бизнесаОбъем транзакций по Системе быстрых платежей может достичь 300 млрд рублей в этом году
Банк ВТБ ожидает рост операций через Систему быстрых платежей (СБП) в 2024 г. вдвое относительно показателей прошлого года. Об этом сообщил руководитель департамента транзакционного бизнеса Игорь Острейко.
«Мы отмечаем среди своих клиентов особый рост популярности Системы быстрых платежей – с учетом наблюдаемой динамики объем транзакций с использованием такого способа оплаты может достичь в 2024 г. более 300 млрд руб., что на 32% выше результатов прошлого года», – сказал он в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
При этом прогнозируется и рост количества операций. Он составит более 300 млн транзакций, что в два раза больше показателей 2023 г.
31 октября «Ведомости» со ссылкой на данные Банка России писали, что российские предприятия активно подключают оплату через СБП. За III квартал 2024 г. число таких организаций выросло на 13% и к октябрю превысило 2 млн. Из них 1,7 млн представляют малый и средний бизнес (МСП), что составляет более четверти всех МСП страны.
Система быстрых платежей (СБП) – разработанный Банком России на базе Национальной системы платежных карт (НСПК) сервис, с помощью которого можно мгновенно переводить денежные средства между счетами в разных банках по номеру телефона, оплачивать товары, услуги и налоги, а также совершать другие операции. К системе подключены 200 российских банков, а также 10 небанковских кредитных организаций и сервисов для проведения расчетов и платежей.