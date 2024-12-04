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Путин: никто не может запретить биткойн

Ведомости

Биткойн и использование других электронных средств расчетов никто не может запретить, поскольку это новые технологии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«С учетом того, что доля США в мировой экономике сокращается, а значит, и влияние доллара на мировые экономические процессы тоже сокращается, естественным образом происходят процессы, связанные с применением других инструментов», – пояснил глава государства.

По словам Путина, что бы ни происходило с долларом, биткойн и другие инструменты будут развиваться. Глава государства выразил мнение, что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность.

В ноябре Путин подписал закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты. Согласно документу, цифровая валюта, используемая и в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам в рамках экспериментального режима, признается имуществом. Операции по осуществлению майнинга цифровой валюты и операции по реализации цифровой валюты не будут подлежать налогообложению по НДС.

Доходы, полученные в результате майнинга цифровой валюты, относятся к тем, которые налогоплательщик получил в натуральной форме. Стоимость цифровой валюты определяется исходя из рыночной котировки. Доходы будут облагаться налогами на основе обычной прогрессивной шкалы, учитывая налоговые вычеты в размере расходов на майнинг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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