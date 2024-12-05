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Forbes: банк «Точка» стал владельцем 70% сервиса оплаты счетов Kleek

Ведомости

Банк для бизнеса «Точка» приобрел 70% сервиса для оплаты счетов и перечисления чаевых Kleek, рассказали Forbes в банке. Остальные 30% остались у основателя Kleek Эмиля Азизова. По данным источника Forbes из банковской сферы, сумма сделки могла составить 350 млн руб.

На базе сервиса планируется развитие нового продукта – «Точка Kleek», в рамках которого единый QR-код позволяет клиентам за одно взаимодействие оплатить счет, оставить чаевые и отзыв. Это поможет банку занять лидирующие позиции на рынке приема платежей, говорит генеральный директор банка Андрей Завадских. Речь идет как о сегментах, где уже работает сервис Kleek (например, сфера красоты и ресторанный бизнес), так и о новых – медицинские учреждения, фитнес-центры и др.

В конце ноября «Ведомости» со ссылкой на представителя банка писали, что «Точка» теперь является владельцем 100% IT-компании Digitalkassa, которая занимается предоставлением облачной кассы для бизнеса в аренду на базе собственного ПО. Инструмент позволяет автоматизировать процессы формирования чеков для всех видов продаж и способов оплат. В результате сделки клиенты банка получат дополнительный сервис, интегрированный в набор продуктов бесшовного приема платежей, говорится на сайте «Точки». Сумму сделки стороны не раскрывали. По словам источника «Ведомостей», близкого к сторонам сделки, ее сумма составила около 250 млн руб.

В октябре «Точка» также выкупила сервис генеративной нейросети для работы с изображениями 24AI у компании-разработчика 24TTL. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. В сделку вошел сам сервис и команда его разработчиков. Максимальная сумма сделки может составить 500 млн руб. при условии достижения всех KPI в течение года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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