Forbes: банк «Точка» стал владельцем 70% сервиса оплаты счетов Kleek

В конце ноября «Ведомости» со ссылкой на представителя банка писали, что «Точка» теперь является владельцем 100% IT-компании Digitalkassa, которая занимается предоставлением облачной кассы для бизнеса в аренду на базе собственного ПО. Инструмент позволяет автоматизировать процессы формирования чеков для всех видов продаж и способов оплат. В результате сделки клиенты банка получат дополнительный сервис, интегрированный в набор продуктов бесшовного приема платежей, говорится на сайте «Точки». Сумму сделки стороны не раскрывали. По словам источника «Ведомостей», близкого к сторонам сделки, ее сумма составила около 250 млн руб.