Банк «Точка» купил сервис облачной кассы Digitalkassa

Банк «Точка» купил сервис облачной кассы DigitalkassaТакой сервис нужен для онлайн-магазинов, курьерских служб, выездной торговли, работающих без физических касс
Банк для предпринимателей «Точка» приобрел 100% IT-компании Digitalkassa, которая занимается предоставлением облачной кассы для бизнеса на базе собственного ПО. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка.
Сумму сделки стороны не раскрывают. По словам источника, близкого к сторонам сделки, ее сумма составила около 250 млн руб.
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