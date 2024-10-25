«Точка» купила сервис для генерации изображений для селлеров

«Точка» купила сервис для генерации изображений для селлеровCумма сделки составит 500 млн рублей
Банк для предпринимателей «Точка» выкупил сервис генеративной нейросети для работы с изображениями 24AI у компании-разработчика 24TTL. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. В сделку вошел сам сервис и команда его разработчиков.
Сервис уже перешел в полное владение «Точкой». Максимальная сумма сделки может составить 500 млн руб. при условии достижения всех KPI в течение года. Детали KPI не раскрываются.
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