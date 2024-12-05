Путин поручил информировать людей об условиях льготной ипотеки и лимитах
Президент России Владимир Путин призвал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки и лимитах. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Вот мы говорим о семейной ипотеке – 2% замечательно. Но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты у Минфина. <...> Ну так по-честному надо сказать», – сказал он.
По его словам, люди при оформлении ипотеки узнают о том, что лимит на выдачу закончился, «а какой лимит, никто не знает».
«Ведомости» со ссылкой на исследование Frank RG в конце ноября писали, что 2025 г. для рынка ипотеки может стать одним из самых «неурожайных» за последние шесть лет. Банки выдадут примерно 1,2–1,3 млн кредитов суммарно на 4 трлн руб. – это минимум с 2019 г., когда выдачи составили 3,1 трлн руб. Выдачи 2025 г. окажутся на 17% ниже этого года, по итогам которого банки предоставят 4,8 трлн руб. ипотечных кредитов.
Прошлый год при этом стал для рынка ипотеки самым успешным за все время – банки выдали рекордные 7,9 трлн руб. кредитов, отмечали аналитики.