«Коммерсантъ»: часть объема автокредитования может перейти в сегмент автолизинга
В сегмент автолизинга может перейти до 10% объема рынка автокредитования, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных экспертов и участников рынка.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) отмечает, что в автолизинг перейдет только 3-5% объема рынка автокредитования. Компания «Баланс-платформа» ожидает, что в 2025-2026 гг. в сегмент автолизинга для физических лиц может перейти до 10% рынка автокредитования, сообщил гендиректор компании Евгений Сеньковский.
Как заявил изданию директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев, для некоторых категорий клиентов – индивидуальных предпринимателей, самозанятых – оформить лизинг намного проще в текущих регуляторных условиях, чем кредит.
«Пока что речь идет о ситуациях, когда кредит привлечь просто невозможно, а автомобиль необходим, например, для ведения бизнеса», – следует из материала.
Глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян говорил 17 декабря, что госпрограмма льготного автокредитования на следующий год предусматривает дотации в размере 36 млрд руб., программа льготного лизинга – 27 млрд руб.
В начале декабря стало известно, что власти дополнительно направят свыше 18 млрд руб. на программу в этом году. Всего в этом году, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, объем средств составит почти 45 млрд руб.
16 декабря «Коммерсантъ» писал, что снижение рынка автокредитования в 2025 г. может составить от 10 до 20% от рекордного уровня текущего года, но объемы выдачи останутся выше, чем в 2023 г. и предшествующие годы. Как отметило издание, это может произойти по нескольким причинам: высокие ставки, жесткое регулирование со стороны Банка России, а также рост стоимости самих автомобилей.