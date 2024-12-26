«Коммерсантъ»: часть объема автокредитования может перейти в сегмент автолизинга

16 декабря «Коммерсантъ» писал, что снижение рынка автокредитования в 2025 г. может составить от 10 до 20% от рекордного уровня текущего года, но объемы выдачи останутся выше, чем в 2023 г. и предшествующие годы. Как отметило издание, это может произойти по нескольким причинам: высокие ставки, жесткое регулирование со стороны Банка России, а также рост стоимости самих автомобилей.