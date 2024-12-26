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«Коммерсантъ»: часть объема автокредитования может перейти в сегмент автолизинга

Ведомости

В сегмент автолизинга может перейти до 10% объема рынка автокредитования, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных экспертов и участников рынка.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) отмечает, что в автолизинг перейдет только 3-5% объема рынка автокредитования. Компания «Баланс-платформа» ожидает, что в 2025-2026 гг. в сегмент автолизинга для физических лиц может перейти до 10% рынка автокредитования, сообщил гендиректор компании Евгений Сеньковский.

Как заявил изданию директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев, для некоторых категорий клиентов – индивидуальных предпринимателей, самозанятых – оформить лизинг намного проще в текущих регуляторных условиях, чем кредит.

«Пока что речь идет о ситуациях, когда кредит привлечь просто невозможно, а автомобиль необходим, например, для ведения бизнеса», – следует из материала.

Глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян говорил 17 декабря, что госпрограмма льготного автокредитования на следующий год предусматривает дотации в размере 36 млрд руб., программа льготного лизинга – 27 млрд руб.

В начале декабря стало известно, что власти дополнительно направят свыше 18 млрд руб. на программу в этом году. Всего в этом году, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, объем средств составит почти 45 млрд руб.

16 декабря «Коммерсантъ» писал, что снижение рынка автокредитования в 2025 г. может составить от 10 до 20% от рекордного уровня текущего года, но объемы выдачи останутся выше, чем в 2023 г. и предшествующие годы. Как отметило издание, это может произойти по нескольким причинам: высокие ставки, жесткое регулирование со стороны Банка России, а также рост стоимости самих автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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