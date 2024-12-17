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На программы льготных автокредитов и лизинга выделят 63 млрд рублей в 2025 году

Ведомости

Государственная программа льготного автокредитования на следующий год предусматривает дотации в размере 36 млрд руб., программа льготного лизинга – 27 млрд руб., об этом сообщил глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян, передает ТАСС.

Базовая скидка при льготном автокредитовании – 20% (для жителей ДФО – 25%) от цены автомобиля с ДВС. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников спецоперации и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. В проекте участвуют автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн руб., набирающие не менее 1600 баллов за локализацию. При покупке электромобиля цена снизится на 35%.

В начале декабря стало известно, что власти дополнительно направят свыше 18 млрд руб. на данную программу в текущем году. Всего в этом году, по словам председателя правительства Михаила Мишустина, объем средств составит почти 45 млрд руб.

Кроме того, Мишустин рассказал о программе льготного лизинга. Он отметил, что компании и бизнесмены могут уменьшить авансовый платеж за широкий спектр техники от седельных тягачей до беспилотных грузовиков.

«Рассчитываем, что подобное адресное финансирование поддержит производство в транспортном секторе и, конечно, у смежников, а также поспособствует обновлению автопарка в стране и производству качественных автомобилей», – заключил премьер-министр.

13 сентября «Ведомости» писали о решении Минпромторга дофинансировать программы льготного автокредитования и лизинга на 6,5 млрд и 8 млрд руб. соответственно. На льготное автокредитование в 2024 г. уже было выделено 17,3 млрд руб., на льготный лизинг – 9 млрд руб., однако большая часть средств по обеим программам была освоена в первом полугодии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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