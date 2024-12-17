На программы льготных автокредитов и лизинга выделят 63 млрд рублей в 2025 году

Базовая скидка при льготном автокредитовании – 20% (для жителей ДФО – 25%) от цены автомобиля с ДВС. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников спецоперации и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. В проекте участвуют автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн руб., набирающие не менее 1600 баллов за локализацию. При покупке электромобиля цена снизится на 35%.