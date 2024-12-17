На программы льготных автокредитов и лизинга выделят 63 млрд рублей в 2025 году
Государственная программа льготного автокредитования на следующий год предусматривает дотации в размере 36 млрд руб., программа льготного лизинга – 27 млрд руб., об этом сообщил глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян, передает ТАСС.
Базовая скидка при льготном автокредитовании – 20% (для жителей ДФО – 25%) от цены автомобиля с ДВС. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников спецоперации и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. В проекте участвуют автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн руб., набирающие не менее 1600 баллов за локализацию. При покупке электромобиля цена снизится на 35%.
В начале декабря стало известно, что власти дополнительно направят свыше 18 млрд руб. на данную программу в текущем году. Всего в этом году, по словам председателя правительства Михаила Мишустина, объем средств составит почти 45 млрд руб.
Кроме того, Мишустин рассказал о программе льготного лизинга. Он отметил, что компании и бизнесмены могут уменьшить авансовый платеж за широкий спектр техники от седельных тягачей до беспилотных грузовиков.
«Рассчитываем, что подобное адресное финансирование поддержит производство в транспортном секторе и, конечно, у смежников, а также поспособствует обновлению автопарка в стране и производству качественных автомобилей», – заключил премьер-министр.
13 сентября «Ведомости» писали о решении Минпромторга дофинансировать программы льготного автокредитования и лизинга на 6,5 млрд и 8 млрд руб. соответственно. На льготное автокредитование в 2024 г. уже было выделено 17,3 млрд руб., на льготный лизинг – 9 млрд руб., однако большая часть средств по обеим программам была освоена в первом полугодии.