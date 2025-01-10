Число новых включенных компаний в реестр МФО выросло на 53% в 2024 году

Как рассказал изданию гендиректор Webbankir Андрей Пономарев, прирост численности МФО в реестре может происходить на фоне выделения отдельных направлений внутри самих МФО в самостоятельные юрлица. СРО «Мир» отмечает, что рост связан с прибыльностью отрасли. При этом, аналитики ожидают дальнейшее сокращение реестра в связи с ужесточением правил ЦБ. Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин заявил, что ежегодно перечень будет сокращаться до 30% ежегодно.