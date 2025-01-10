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Число новых включенных компаний в реестр МФО выросло на 53% в 2024 году

Ведомости

Количество компаний, включенных в реестр микрофинансовых организаций (МФО), выросло на 53% в 2024 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России.

Число включенных в перечень составило 112 против 73 в 2023 г. По состоянию на 9 января 2025 г. в реестре находятся 902 действующие МФО. Также из реестра были исключены 210 компаний против 204 годом в 2023 г.

Прибыль отрасли по итогам девяти месяцев 2024 г. находилась на уровне 36 млрд руб., в топ-3 компании по прибыльности вошли банковские МФО («Т-финанс» и «ОТП-финанс»). Убыточными при этом остаются около 30% всех МФО.

Как рассказал изданию гендиректор Webbankir Андрей Пономарев, прирост численности МФО в реестре может происходить на фоне выделения отдельных направлений внутри самих МФО в самостоятельные юрлица. СРО «Мир» отмечает, что рост связан с прибыльностью отрасли. При этом, аналитики ожидают дальнейшее сокращение реестра в связи с ужесточением правил ЦБ. Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин заявил, что ежегодно перечень будет сокращаться до 30% ежегодно.

«Ведомости» со ссылкой на данные СРО «Мир» писали, что доля банковских МФО во всех выдачах займов начала значительно увеличиваться со II квартала 2024 г., а в III квартале темпы роста ускорились. За апрель – июнь доля выросла на 4,52 п. п., за июнь – сентябрь – еще на 6,71 п. п., достигнув 61,11%.

В то же время, в объемах темпы роста микрозаймов банковских МФО замедлились в III квартале до 22,8% против результатов II квартала. Общий объем выдач в июле – сентябре также замедлился до 10% против 22% в апреле – июне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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