Число новых включенных компаний в реестр МФО выросло на 53% в 2024 году
Количество компаний, включенных в реестр микрофинансовых организаций (МФО), выросло на 53% в 2024 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России.
Число включенных в перечень составило 112 против 73 в 2023 г. По состоянию на 9 января 2025 г. в реестре находятся 902 действующие МФО. Также из реестра были исключены 210 компаний против 204 годом в 2023 г.
Прибыль отрасли по итогам девяти месяцев 2024 г. находилась на уровне 36 млрд руб., в топ-3 компании по прибыльности вошли банковские МФО («Т-финанс» и «ОТП-финанс»). Убыточными при этом остаются около 30% всех МФО.
Как рассказал изданию гендиректор Webbankir Андрей Пономарев, прирост численности МФО в реестре может происходить на фоне выделения отдельных направлений внутри самих МФО в самостоятельные юрлица. СРО «Мир» отмечает, что рост связан с прибыльностью отрасли. При этом, аналитики ожидают дальнейшее сокращение реестра в связи с ужесточением правил ЦБ. Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин заявил, что ежегодно перечень будет сокращаться до 30% ежегодно.
«Ведомости» со ссылкой на данные СРО «Мир» писали, что доля банковских МФО во всех выдачах займов начала значительно увеличиваться со II квартала 2024 г., а в III квартале темпы роста ускорились. За апрель – июнь доля выросла на 4,52 п. п., за июнь – сентябрь – еще на 6,71 п. п., достигнув 61,11%.
В то же время, в объемах темпы роста микрозаймов банковских МФО замедлились в III квартале до 22,8% против результатов II квартала. Общий объем выдач в июле – сентябре также замедлился до 10% против 22% в апреле – июне.