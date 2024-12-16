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Банковские МФО значительно нарастили долю в выдачах микрозаймов

Это связано с перетоком клиентов, которым банк отказал в кредите из-за регуляторных ограничений
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Доля банковских микрофинансовых организаций (МФО) во всех выдачах займов начала значительно увеличиваться со II квартала 2024 г., а в III квартале темпы роста ускорились: если за апрель – июнь доля выросла на 4,52 п. п., то за июнь – сентябрь – еще на 6,71 п. п., достигнув 61,11%. Это следует из данных СРО «Мир», с которыми ознакомились «Ведомости». Для сравнения: за II и III кварталы прошлого года доля банковских МФО в общих выдачах выросла всего на 4,05 п. п. до 49,97% (103 млрд руб.) на конец сентября 2023 г.

Но в объемах темпы роста микрозаймов банковских МФО в III квартале замедлились до 22,8% относительно предыдущих трех месяцев – выдачи составили 199 млрд руб. Во II квартале рост был 31,7%.Общий объем выдач в июле – сентябре также замедлился до 10% против 22% в апреле – июне, достигнув 326 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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