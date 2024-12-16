Банковские МФО значительно нарастили долю в выдачах микрозаймов

Доля банковских микрофинансовых организаций (МФО) во всех выдачах займов начала значительно увеличиваться со II квартала 2024 г., а в III квартале темпы роста ускорились: если за апрель – июнь доля выросла на 4,52 п. п., то за июнь – сентябрь – еще на 6,71 п. п., достигнув 61,11%. Это следует из данных СРО «Мир», с которыми ознакомились «Ведомости». Для сравнения: за II и III кварталы прошлого года доля банковских МФО в общих выдачах выросла всего на 4,05 п. п. до 49,97% (103 млрд руб.) на конец сентября 2023 г.