Все больше граждан кредитуются одновременно в банке и МФО

С начала 2024 г. количество граждан, у которых одновременно есть кредит в банке и заем в МФО, увеличилось примерно на 300 000 человек (+7%), а с начала 2022 г. – на 1,4 млн (+45%), следует из обзора. Объем их задолженности по итогам первого полугодия 2024 г. составил 2,6 трлн руб., увеличившись с июля 2023 г. на 852 млрд руб. (+50%). С начала года этот показатель прибавил около 400 млрд руб. (+18%), а с начала 2022 г. – 1,1 трлн руб. (+73%).