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Все больше граждан кредитуются одновременно в банке и МФО

За последний год количество таких заемщиков увеличилось на 800 000 человек
Наталья Заруцкая
Наличие у заемщика одновременно кредита в банке и займа в МФО говорит о том, что потребителям все же не хватает средств в условиях высокой инфляции/ Андрей Гордеев / Ведомости

Граждане все чаще сначала берут кредит в банке, а затем идут за займом в микрофинансовые организации (МФО): за 12 месяцев, с июля прошлого года по июль текущего, число таких заемщиков выросло более чем на 20%, или на 800 000 человек, и достигло 4,5 млн человек, говорится в материале ЦБ о тенденциях в розничном кредитовании. Общее количество заемщиков всех кредитных продуктов за этот же период увеличилось на 7,7%, или на 3,6 млн, до 50,3 млн.

С начала 2024 г. количество граждан, у которых одновременно есть кредит в банке и заем в МФО, увеличилось примерно на 300 000 человек (+7%), а с начала 2022 г. – на 1,4 млн (+45%), следует из обзора. Объем их задолженности по итогам первого полугодия 2024 г. составил 2,6 трлн руб., увеличившись с июля 2023 г. на 852 млрд руб. (+50%). С начала года этот показатель прибавил около 400 млрд руб. (+18%), а с начала 2022 г. – 1,1 трлн руб. (+73%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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