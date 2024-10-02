Все больше граждан кредитуются одновременно в банке и МФО

Все больше граждан кредитуются одновременно в банке и МФОЗа последний год количество таких заемщиков увеличилось на 800 000 человек
Граждане все чаще сначала берут кредит в банке, а затем идут за займом в микрофинансовые организации (МФО): за 12 месяцев, с июля прошлого года по июль текущего, число таких заемщиков выросло более чем на 20%, или на 800 000 человек, и достигло 4,5 млн человек, говорится в материале ЦБ о тенденциях в розничном кредитовании. Общее количество заемщиков всех кредитных продуктов за этот же период увеличилось на 7,7%, или на 3,6 млн, до 50,3 млн.
С начала 2024 г. количество граждан, у которых одновременно есть кредит в банке и заем в МФО, увеличилось примерно на 300 000 человек (+7%), а с начала 2022 г. – на 1,4 млн (+45%), следует из обзора. Объем их задолженности по итогам первого полугодия 2024 г. составил 2,6 трлн руб., увеличившись с июля 2023 г. на 852 млрд руб. (+50%). С начала года этот показатель прибавил около 400 млрд руб. (+18%), а с начала 2022 г. – 1,1 трлн руб. (+73%).