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СК «Согласие» учредила НПФ с капиталом 150 млн рублей

Ведомости

Страховая компания «Согласие» учредила негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Согласие пенсионный фонд» с уставным капиталом 150 млн руб. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Из реестра следует, что 100% капитала НПФ принадлежит СК «Согласие». Гендиректором фонда стал бывший вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин.

По сообщению «Интерфакса», бенефициаром НПФ выступает бизнесмен Михаил Прохоров, который через группу «Онэксим» одновременно выступает бенефициаром двух основных участников в капитале СК «Согласие» – ООО «Интерконсенто» (c долей 58,29%) и ООО «Группа Онэксим» (с долей 41,7%).

В ноябре НПФ «Альфа» и НПФ Совкомбанка получили лицензию Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Старт продаж у НПФ Совкомбанка планируется в первом полугодии 2025 г. и зависит от скорости реализации технических процессов, комплектации командой и др., говорил «Ведомостям» представитель банка.

ЦБ в апреле 2024 г. объявил о смягчении требований к частным пенсионным фондам в части инвестирования накоплений и резервов в компании, которые впервые выходят на биржу. В частности, НПФ смогут участвовать в IPO, если совокупная стоимость акций на организованных торгах будет не менее 3 млрд руб. До этого порог был установлен на уровне 50 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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