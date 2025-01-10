СК «Согласие» учредила НПФ с капиталом 150 млн рублей
Страховая компания «Согласие» учредила негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Согласие пенсионный фонд» с уставным капиталом 150 млн руб. Это следует из данных ЕГРЮЛ.
Из реестра следует, что 100% капитала НПФ принадлежит СК «Согласие». Гендиректором фонда стал бывший вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин.
По сообщению «Интерфакса», бенефициаром НПФ выступает бизнесмен Михаил Прохоров, который через группу «Онэксим» одновременно выступает бенефициаром двух основных участников в капитале СК «Согласие» – ООО «Интерконсенто» (c долей 58,29%) и ООО «Группа Онэксим» (с долей 41,7%).
В ноябре НПФ «Альфа» и НПФ Совкомбанка получили лицензию Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Старт продаж у НПФ Совкомбанка планируется в первом полугодии 2025 г. и зависит от скорости реализации технических процессов, комплектации командой и др., говорил «Ведомостям» представитель банка.
ЦБ в апреле 2024 г. объявил о смягчении требований к частным пенсионным фондам в части инвестирования накоплений и резервов в компании, которые впервые выходят на биржу. В частности, НПФ смогут участвовать в IPO, если совокупная стоимость акций на организованных торгах будет не менее 3 млрд руб. До этого порог был установлен на уровне 50 млрд руб.