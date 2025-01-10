СК «Согласие» учредила НПФ с капиталом 150 млн рублей

ЦБ в апреле 2024 г. объявил о смягчении требований к частным пенсионным фондам в части инвестирования накоплений и резервов в компании, которые впервые выходят на биржу. В частности, НПФ смогут участвовать в IPO, если совокупная стоимость акций на организованных торгах будет не менее 3 млрд руб. До этого порог был установлен на уровне 50 млрд руб.