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«Ингосстрах» продолжит работу в штатном режиме после введения санкций

Ведомости

Страховая компания «Ингосстрах» продолжает работу в штатном режиме, несмотря на американские санкции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«СПАО "Ингосстрах" продолжает работать в штатном режиме и выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме», – уточнили там.

10 января управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против «Ингосстраха». Под новые ограничения также попали «Газпром нефть», ее глава Александр Дюков, «Сургутнефтегаз», группа «Альфастрахование», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз» и др.

Последнее крупное пополнение американского SDN-списка (в ведении OFAC) произошло 21 ноября 2024 г. Тогда санкции затронули Газпромбанк, банк «Центрокредит», Дом.РФ, банк «Агророс», «Сургутинвестнефть», «Энерготрансбанк», «Фора-банк», банк «Кремлевский», банк «Синара», банк «Итуруп» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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