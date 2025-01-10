«Ингосстрах» продолжит работу в штатном режиме после введения санкций
Страховая компания «Ингосстрах» продолжает работу в штатном режиме, несмотря на американские санкции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«СПАО "Ингосстрах" продолжает работать в штатном режиме и выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме», – уточнили там.
10 января управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против «Ингосстраха». Под новые ограничения также попали «Газпром нефть», ее глава Александр Дюков, «Сургутнефтегаз», группа «Альфастрахование», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз» и др.
Последнее крупное пополнение американского SDN-списка (в ведении OFAC) произошло 21 ноября 2024 г. Тогда санкции затронули Газпромбанк, банк «Центрокредит», Дом.РФ, банк «Агророс», «Сургутинвестнефть», «Энерготрансбанк», «Фора-банк», банк «Кремлевский», банк «Синара», банк «Итуруп» и др.