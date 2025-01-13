Банк России исключил идею заморозки вкладов
Центральный банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной и заверил, что не станет использовать ее для борьбы с инфляцией вместо повышения ключевой ставки. Об этом регулятор сообщил в своем Telegram-канале.
ЦБ пояснил, что банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому кредитные организации могут выдавать кредиты заемщикам. Если ограничить возможность гражданам и бизнесу распоряжаться своими деньгами, никто не будет держать средства в банках, что лишит возможности финансовые организации кредитовать экономику. В рыночной экономике такой шаг немыслим. Регулятор также исключил возможность того, что государство заберет деньги со вкладов для финансирования экономики, поскольку эти деньги и так работают в экономике.
У регулятора также спросили, может ли он использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией в качестве альтернативы повышению ключевой ставки. При высоких ставках гражданам выгодно зарабатывать на вкладах и невыгодно брать кредиты. ЦБ отметил, что когда клиенты размещают средства на банковских депозитах и в иных финансовых инструментах, спрос на товары и услуги сокращается, а инфляция замедляется. В случае заморозки вкладчики надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом. Ключевая ставка перестанет работать, а Центробанк потеряет основной инструмент влияния на спрос и инфляцию, объяснил регулятор.
Опасения, что сбережения разом хлынут на потребительский рынок и инфляция взлетит, регулятор назвал беспочвенными. Готовность граждан сберегать средства на депозитах зависит от соотношения ключевой ставки и ожиданий по инфляции. ЦБ будет снижать уровень ставок в экономике постепенно, убедившись в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий. Эта политика поддержит привлекательность депозитов. В результате на рост потребления повлияют не столько использование накопленных депозитов, сколько использование большей доли доходов.
Отвечая на вопрос о том, откуда банки возьмут деньги для выплаты высоких процентов по вкладам, Центробанк указал, что финансовые организации выплачивают проценты за счет доходов, полученных от кредитования. Отмечается, что доходы банков от кредитов и облигаций являются надежным источником средств для выплаты процентов по вкладам.
По итогам заседания 20 декабря 2024 г. Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки в 21%. 27 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что ЦБ может решить снизить ключевую ставку уже в феврале 2025 г. из-за роста потребительской активности в декабре.