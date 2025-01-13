Банк России исключил идею заморозки вкладов

У регулятора также спросили, может ли он использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией в качестве альтернативы повышению ключевой ставки. При высоких ставках гражданам выгодно зарабатывать на вкладах и невыгодно брать кредиты. ЦБ отметил, что когда клиенты размещают средства на банковских депозитах и в иных финансовых инструментах, спрос на товары и услуги сокращается, а инфляция замедляется. В случае заморозки вкладчики надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом. Ключевая ставка перестанет работать, а Центробанк потеряет основной инструмент влияния на спрос и инфляцию, объяснил регулятор.