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Банк России исключил идею заморозки вкладов

Ведомости

Центральный банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной и заверил, что не станет использовать ее для борьбы с инфляцией вместо повышения ключевой ставки. Об этом регулятор сообщил в своем Telegram-канале.

ЦБ пояснил, что банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому кредитные организации могут выдавать кредиты заемщикам. Если ограничить возможность гражданам и бизнесу распоряжаться своими деньгами, никто не будет держать средства в банках, что лишит возможности финансовые организации кредитовать экономику. В рыночной экономике такой шаг немыслим. Регулятор также исключил возможность того, что государство заберет деньги со вкладов для финансирования экономики, поскольку эти деньги и так работают в экономике.

У регулятора также спросили, может ли он использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией в качестве альтернативы повышению ключевой ставки. При высоких ставках гражданам выгодно зарабатывать на вкладах и невыгодно брать кредиты. ЦБ отметил, что когда клиенты размещают средства на банковских депозитах и в иных финансовых инструментах, спрос на товары и услуги сокращается, а инфляция замедляется. В случае заморозки вкладчики надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом. Ключевая ставка перестанет работать, а Центробанк потеряет основной инструмент влияния на спрос и инфляцию, объяснил регулятор.

Опасения, что сбережения разом хлынут на потребительский рынок и инфляция взлетит, регулятор назвал беспочвенными. Готовность граждан сберегать средства на депозитах зависит от соотношения ключевой ставки и ожиданий по инфляции. ЦБ будет снижать уровень ставок в экономике постепенно, убедившись в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий. Эта политика поддержит привлекательность депозитов. В результате на рост потребления повлияют не столько использование накопленных депозитов, сколько использование большей доли доходов.

Отвечая на вопрос о том, откуда банки возьмут деньги для выплаты высоких процентов по вкладам, Центробанк указал, что финансовые организации выплачивают проценты за счет доходов, полученных от кредитования. Отмечается, что доходы банков от кредитов и облигаций являются надежным источником средств для выплаты процентов по вкладам.

По итогам заседания 20 декабря 2024 г. Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки в 21%. 27 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что ЦБ может решить снизить ключевую ставку уже в феврале 2025 г. из-за роста потребительской активности в декабре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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