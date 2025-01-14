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Мошенники стали массово обманывать россиян с помощью виртуальных карт

Ведомости

В последние месяцы мошенники все чаще обманывают россиян, убеждая их перевести деньги на только что выпущенную виртуальную или токенизированную карту, доступом к которым обладают злоумышленники. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центробанк.

Изначально мошенники звонят или пишут жертве в мессенджерах и под различными легендами, например, от имени правоохранительных органов или ЦБ, просят срочно перечислить деньги на «безопасный счет». Для этого они убеждают обналичить средства и в приложении Mir Pay добавить новую виртуальную карту по данным, которые продиктует преступник. Затем просят жертву пройти к банкомату и пополнить своими наличными привязанную в Mir Pay мошенническую карту. После этого преступники могут снять чужие деньги и воспользоваться ими.

В ЦБ пояснили, что чаще всего для усыпления бдительности жертв мошенники просят оформить виртуальную карту непосредственно перед внесением денег в банкомат.

Для борьбы с такими преступлениями НСПК (разработчик Mir Pay и оператор карт «Мир») с весны 2025 г. будет передавать банкам информацию о том, сколько виртуальных карт было выпущено к одному счету и как давно их оформили. Банки же смогут ограничивать внесение наличных на счет через токенизированные карты в течение 48 часов с момента их выпуска.

Общий ущерб от деятельности мошенников по итогам девяти месяцев 2024 г. достиг 150 млрд руб., сообщал руководитель технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики СК РФ Иван Стрельцов. Из них 15 млрд руб. пришлось на операции без согласия клиента. В частности, СК зарегистрировал 353 000 случаев мошенничества в сфере информационно-коммуникационных технологий. Это на 25,6% больше, чем было за аналогичный период прошлого года (281 000).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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