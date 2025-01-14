Мошенники стали массово обманывать россиян с помощью виртуальных карт

Изначально мошенники звонят или пишут жертве в мессенджерах и под различными легендами, например, от имени правоохранительных органов или ЦБ, просят срочно перечислить деньги на «безопасный счет». Для этого они убеждают обналичить средства и в приложении Mir Pay добавить новую виртуальную карту по данным, которые продиктует преступник. Затем просят жертву пройти к банкомату и пополнить своими наличными привязанную в Mir Pay мошенническую карту. После этого преступники могут снять чужие деньги и воспользоваться ими.