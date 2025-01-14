Мошенники стали массово обманывать россиян с помощью виртуальных карт
В последние месяцы мошенники все чаще обманывают россиян, убеждая их перевести деньги на только что выпущенную виртуальную или токенизированную карту, доступом к которым обладают злоумышленники. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центробанк.
Изначально мошенники звонят или пишут жертве в мессенджерах и под различными легендами, например, от имени правоохранительных органов или ЦБ, просят срочно перечислить деньги на «безопасный счет». Для этого они убеждают обналичить средства и в приложении Mir Pay добавить новую виртуальную карту по данным, которые продиктует преступник. Затем просят жертву пройти к банкомату и пополнить своими наличными привязанную в Mir Pay мошенническую карту. После этого преступники могут снять чужие деньги и воспользоваться ими.
В ЦБ пояснили, что чаще всего для усыпления бдительности жертв мошенники просят оформить виртуальную карту непосредственно перед внесением денег в банкомат.
Для борьбы с такими преступлениями НСПК (разработчик Mir Pay и оператор карт «Мир») с весны 2025 г. будет передавать банкам информацию о том, сколько виртуальных карт было выпущено к одному счету и как давно их оформили. Банки же смогут ограничивать внесение наличных на счет через токенизированные карты в течение 48 часов с момента их выпуска.
Общий ущерб от деятельности мошенников по итогам девяти месяцев 2024 г. достиг 150 млрд руб., сообщал руководитель технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики СК РФ Иван Стрельцов. Из них 15 млрд руб. пришлось на операции без согласия клиента. В частности, СК зарегистрировал 353 000 случаев мошенничества в сфере информационно-коммуникационных технологий. Это на 25,6% больше, чем было за аналогичный период прошлого года (281 000).