Набиуллина рассказала об искажении статистики мошенничества банками
Банк России заподозрил российские банки в искажении статистики мошенничества, некоторые кредитные организации из-за этого «пришлось наказать». Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».
«Нам пришлось здесь применять и надзорные меры, некоторые банки пришлось наказывать, и мы также уточнили юридическое понятие мошеннических действий, не просто операция без согласия, а без добровольного согласия», – сказала она (цитата по ТАСС).
Набиуллина сообщила, что регулятор хочет обязать российские банки с октября 2025 г. добавить в мобильные приложения «спецкнопку» для сообщения о мошенниках. Глава ЦБ пояснила, что внедрение такой функции поможет получить необходимую справку для обращения в полицию в онлайн-режиме.
18 февраля в ЦБ сообщили, что число мошеннических операций с картами увеличилось до 821 870 в 2024 г. По данным регулятора, наибольший объем хищений зафиксировали по операциям, связанным с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.
Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин 19 февраля рассказал, что Центробанк направил в Минюст документ, предусматривающий усиление мер безопасности при проведении банковских операций. Документ призван предотвратить хищение денег мошенниками и повысить защиту транзакций. Одним из ключевых нововведений станет обязательное применение усиленной неквалифицированной электронной подписи.