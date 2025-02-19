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Набиуллина рассказала об искажении статистики мошенничества банками

Ведомости

Банк России заподозрил российские банки в искажении статистики мошенничества, некоторые кредитные организации из-за этого «пришлось наказать». Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Нам пришлось здесь применять и надзорные меры, некоторые банки пришлось наказывать, и мы также уточнили юридическое понятие мошеннических действий, не просто операция без согласия, а без добровольного согласия», – сказала она (цитата по ТАСС).

Набиуллина сообщила, что регулятор хочет обязать российские банки с октября 2025 г. добавить в мобильные приложения «спецкнопку» для сообщения о мошенниках. Глава ЦБ пояснила, что внедрение такой функции поможет получить необходимую справку для обращения в полицию в онлайн-режиме.

18 февраля в ЦБ сообщили, что число мошеннических операций с картами увеличилось до 821 870 в 2024 г. По данным регулятора, наибольший объем хищений зафиксировали по операциям, связанным с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин 19 февраля рассказал, что Центробанк направил в Минюст документ, предусматривающий усиление мер безопасности при проведении банковских операций. Документ призван предотвратить хищение денег мошенниками и повысить защиту транзакций. Одним из ключевых нововведений станет обязательное применение усиленной неквалифицированной электронной подписи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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