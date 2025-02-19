Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам до 22% годовых с 22 февраля
«Сбер» объявил о снижении ставок по вкладам с 22 февраля до 22% годовых, сообщила пресс-служба банка.
Ставки по линейке «Лучший %» снижены до 22% годовых (сейчас 22,5%), для клиентов уровня «Премьер» – до 22,5% годовых (сейчас 23%), следует из сообщения. Максимальная ставка по «Сбервкладу» на сроках пять – шесть месяцев остается на прежнем уровне – 22% годовых для массовых клиентов и 22,25% для уровня «Премьер».
14 февраля совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в декабре 2024 г. Этого ожидали все 23 опрошенных экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей».
При этом снижать ставки по вкладам банки начали заранее. 8 февраля максимальные процентные ставки в ВТБ составляли 22,6% вместо 23% годовых, Альфа-банк снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 0,5–1 п. п. Максимальная ставка в Совкомбанке составляет 25% годовых (на сроки 24 и 36 месяцев). Для новых клиентов банка ПСБ ставка составляет до 30% годовых.
«Ведомости» со ссылкой на прогноз зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова писали в январе, что выплаты клиентам банков процентов по вкладам и накопительным счетам в 2025 г. составят до 9 трлн руб. За 2024 г. от капитализации процентов граждане получили 7 трлн руб., следовало из данных ВТБ. В 2024 г. клиенты ВТБ заработали 800 млрд руб. на процентах по депозитам, это в три раза больше, чем в 2023 г.