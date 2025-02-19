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Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам до 22% годовых с 22 февраля

Ведомости

«Сбер» объявил о снижении ставок по вкладам с 22 февраля до 22% годовых, сообщила пресс-служба банка.

Ставки по линейке «Лучший %» снижены до 22% годовых (сейчас 22,5%), для клиентов уровня «Премьер» – до 22,5% годовых (сейчас 23%), следует из сообщения. Максимальная ставка по «Сбервкладу» на сроках пять – шесть месяцев остается на прежнем уровне – 22% годовых для массовых клиентов и 22,25% для уровня «Премьер».

14 февраля совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в декабре 2024 г. Этого ожидали все 23 опрошенных экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей».

При этом снижать ставки по вкладам банки начали заранее. 8 февраля максимальные процентные ставки в ВТБ составляли 22,6% вместо 23% годовых, Альфа-банк снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 0,5–1 п. п. Максимальная ставка в Совкомбанке составляет 25% годовых (на сроки 24 и 36 месяцев). Для новых клиентов банка ПСБ ставка составляет до 30% годовых.

«Ведомости» со ссылкой на прогноз зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова писали в январе, что выплаты клиентам банков процентов по вкладам и накопительным счетам в 2025 г. составят до 9 трлн руб. За 2024 г. от капитализации процентов граждане получили 7 трлн руб., следовало из данных ВТБ. В 2024 г. клиенты ВТБ заработали 800 млрд руб. на процентах по депозитам, это в три раза больше, чем в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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