Россияне могут заработать рекордные 9 трлн рублей на вкладах в 2025 году

В 2024 г. клиенты ВТБ заработали 800 млрд руб. на процентах по депозитам, это в три раза больше, чем в 2023 г., говорил в декабре прошлого года старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Такой значительный рост выплат связан с увеличением в 1,5 раза количества открытых вкладов в банке в прошлом году – более 7,3 млн. Портфель сбережений банка за прошлый год вырос на 53% до 10,6 трлн руб., а средний чек одного депозита в массовом сегменте составил 760 000 руб. В 2025 г. ВТБ планирует нарастить вложения клиентов на 30% до 13,3 трлн руб., из них 12,5 трлн руб. придется на рублевые пассивы, указал Горшков.