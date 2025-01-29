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Россияне могут заработать рекордные 9 трлн рублей на вкладах в 2025 году

Это возможно при сохранении ключевой ставки на уровне 20–21% весь год
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Выплаты клиентам банков процентов по вкладам и накопительным счетам в 2025 г. составят до 9 трлн руб., поделился своим прогнозом с журналистами зампред правления ВТБ Георгий Горшков. По оценкам ВТБ, за 2024 г. от капитализации процентов граждане получили 7 трлн руб.

В 2024 г. клиенты ВТБ заработали 800 млрд руб. на процентах по депозитам, это в три раза больше, чем в 2023 г., говорил в декабре прошлого года старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Такой значительный рост выплат связан с увеличением в 1,5 раза количества открытых вкладов в банке в прошлом году – более 7,3 млн. Портфель сбережений банка за прошлый год вырос на 53% до 10,6 трлн руб., а средний чек одного депозита в массовом сегменте составил 760 000 руб. В 2025 г. ВТБ планирует нарастить вложения клиентов на 30% до 13,3 трлн руб., из них 12,5 трлн руб. придется на рублевые пассивы, указал Горшков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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