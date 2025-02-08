Российские банки начали снижать ставки по вкладам
Крупные российские банки снижают ставки по вкладам, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные кредитных организаций.
Согласно данным на 8 февраля, максимальные процентные ставки в ВТБ – 22,6% вместо 23% годовых, Сбербанке – 22,25% вместо 23% годовых (максимальная ставка для вкладов сроком на три месяца и больше 10 месяцев – 20,25%, на девять месяцев – 21,25%).
Альфа-банк снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 0,5-1 п. п. Максимальная ставка в Совкомбанке составляет 25% годовых (на сроки 24 и 36 месяцев). Для новых клиентов банка ПСБ ставка составляет до 30% годовых.
Не планируют менять ставки по вкладам в «Новиком банке» и «Почта банке». С ноября 2024 г. в «Новиком банке» ставка составляет 22,7%, в «Почта банке» – 23% годовых.
«Ведомости» со ссылкой на прогноз зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова писали в январе, что выплаты клиентам банков процентов по вкладам и накопительным счетам в 2025 г. составят до 9 трлн руб. По оценкам ВТБ, за 2024 г. от капитализации процентов граждане получили 7 трлн руб. В 2024 г. клиенты ВТБ заработали 800 млрд руб. на процентах по депозитам, это в три раза больше, чем в 2023 г.
Банк России раскрывал долю капитализации процентов по вкладам в общем приросте депозитного портфеля граждан в 2024 г. только один раз – по итогам первого полугодия. За январь – сентябрь прошлого года средства населения на вкладах и текущих счетах выросли на 4,8 трлн руб. Около 1,5 трлн руб., или 30% прироста люди заработали благодаря капитализации процентов по вкладам.
Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря 2024 г. сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что регулятор взял паузу в повышении ставки, но не исключает возможности вернуться к этому вопросу в феврале.