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Российские банки начали снижать ставки по вкладам

Ведомости

Крупные российские банки снижают ставки по вкладам, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные кредитных организаций.

Согласно данным на 8 февраля, максимальные процентные ставки в ВТБ – 22,6% вместо 23% годовых, Сбербанке – 22,25% вместо 23% годовых (максимальная ставка для вкладов сроком на три месяца и больше 10 месяцев – 20,25%, на девять месяцев – 21,25%).

Альфа-банк снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 0,5-1 п. п. Максимальная ставка в Совкомбанке составляет 25% годовых (на сроки 24 и 36 месяцев). Для новых клиентов банка ПСБ ставка составляет до 30% годовых.

Не планируют менять ставки по вкладам в «Новиком банке» и «Почта банке». С ноября 2024 г. в «Новиком банке» ставка составляет 22,7%, в «Почта банке» – 23% годовых.

«Ведомости» со ссылкой на прогноз зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова писали в январе, что выплаты клиентам банков процентов по вкладам и накопительным счетам в 2025 г. составят до 9 трлн руб. По оценкам ВТБ, за 2024 г. от капитализации процентов граждане получили 7 трлн руб. В 2024 г. клиенты ВТБ заработали 800 млрд руб. на процентах по депозитам, это в три раза больше, чем в 2023 г.

Банк России раскрывал долю капитализации процентов по вкладам в общем приросте депозитного портфеля граждан в 2024 г. только один раз – по итогам первого полугодия. За январь – сентябрь прошлого года средства населения на вкладах и текущих счетах выросли на 4,8 трлн руб. Около 1,5 трлн руб., или 30% прироста люди заработали благодаря капитализации процентов по вкладам.

Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря 2024 г. сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что регулятор взял паузу в повышении ставки, но не исключает возможности вернуться к этому вопросу в феврале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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