ЦБ раскрыл количество жалоб граждан на начисление процентов по вкладам

ЦБ раскрыл количество жалоб граждан на начисление процентов по вкладамНекоторые практики банков не позволяют клиентам адекватно и полностью оценить условия продукта
Банк России в 2024 г. получил более 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов, из них более четверти (554 шт.) касалось несогласия с начисленными процентами, а остальные – ненадлежащего информирования по условиям. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель регулятора. Заметный рост количества обращений начался со второй половины года. Для сравнения: в 2023 г. ЦБ получил в 2 раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами по вкладу – 262 шт., жалобы на ненадлежащее информирование в 2023 г. регулятор не считал.
Ключевая ставка ЦБ начала расти с середины прошлого года: до июля она оставалась на уровне 16%, а затем к концу года достигла 21% годовых. Во второй декаде декабря 2024 г. максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках превысила 22,7%, затем доходности пошли вниз, после того как, вопреки ожиданиям рынка, ЦБ сохранил «ключ» на уровне 21%: по данным Банка России, во второй декаде января ставка снизилась до 21,5%.