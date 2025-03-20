Чистая прибыль «Т-технологий» выросла на 51% в 2024 году

18 августа 2024 г. тогда еще «ТКС Холдинг» утвердил новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год и объявление дивидендов ежеквартально. В ноябре того же года МКПАО анонсировала акционерам дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 92,5 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, с учетом выплаты за IV квартал, за 2024 г. дивиденды будут выплачены в размере 124,5 рубля на акцию.