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Чистая прибыль «Т-технологий» выросла на 51% в 2024 году

Ведомости

МКПАО «Т-технологии» увеличила чистую прибыль на 51% до 122 млрд руб. по итогам 2024 г. Это следует из отчетности компании.

По итогам IV квартала 2024 г. прибыль увеличилась на 87% до 38,7 млрд руб. Выручка в 2024 г. выросла в два раза до 962 млрд руб. По итогам IV квартала 2024 г. она увеличилась в 2,3 раза до 338 млрд руб.

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 32 руб. по результатам IV квартала 2024 г. «Ожидания по росту на 2025 год: мы таргетируем рост чистой прибыли группы не менее чем на 40% при рентабельности капитала больше 30%», – говорится в сообщении.

18 августа 2024 г. тогда еще «ТКС Холдинг» утвердил новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год и объявление дивидендов ежеквартально. В ноябре того же года МКПАО анонсировала акционерам дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 92,5 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, с учетом выплаты за IV квартал, за 2024 г. дивиденды будут выплачены в размере 124,5 рубля на акцию.

«С учетом промежуточных дивидендов, которые владельцы акций "Т" получили в декабре, общий размер выплаченных группой дивидендов по итогам всего 2024 г., как мы предполагаем, составит 33,4 млрд руб., что эквивалентно 27% от чистой прибыли группы за год», – приводятся в релизе слова председателя совета директоров группы Алексея Малиновского.

В октябре прошлого года совет директоров МКПАО «ТКС холдинга» инициировал смену имени компании на «Т-технологии». Акционеры одобрили переименование в ноябре того же года. В ноябре на Мосбирже также появился первый однобуквенный тикер – он принадлежит «Т-технологиям» и представляет собой букву «T». Председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков тогда говорил, что «уникальный торговый код упрощает идентификацию и восприятие компании инвесторами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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