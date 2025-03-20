Чистая прибыль «Т-технологий» выросла на 51% в 2024 году
МКПАО «Т-технологии» увеличила чистую прибыль на 51% до 122 млрд руб. по итогам 2024 г. Это следует из отчетности компании.
По итогам IV квартала 2024 г. прибыль увеличилась на 87% до 38,7 млрд руб. Выручка в 2024 г. выросла в два раза до 962 млрд руб. По итогам IV квартала 2024 г. она увеличилась в 2,3 раза до 338 млрд руб.
Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 32 руб. по результатам IV квартала 2024 г. «Ожидания по росту на 2025 год: мы таргетируем рост чистой прибыли группы не менее чем на 40% при рентабельности капитала больше 30%», – говорится в сообщении.
18 августа 2024 г. тогда еще «ТКС Холдинг» утвердил новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год и объявление дивидендов ежеквартально. В ноябре того же года МКПАО анонсировала акционерам дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 92,5 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, с учетом выплаты за IV квартал, за 2024 г. дивиденды будут выплачены в размере 124,5 рубля на акцию.
«С учетом промежуточных дивидендов, которые владельцы акций "Т" получили в декабре, общий размер выплаченных группой дивидендов по итогам всего 2024 г., как мы предполагаем, составит 33,4 млрд руб., что эквивалентно 27% от чистой прибыли группы за год», – приводятся в релизе слова председателя совета директоров группы Алексея Малиновского.
В октябре прошлого года совет директоров МКПАО «ТКС холдинга» инициировал смену имени компании на «Т-технологии». Акционеры одобрили переименование в ноябре того же года. В ноябре на Мосбирже также появился первый однобуквенный тикер – он принадлежит «Т-технологиям» и представляет собой букву «T». Председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков тогда говорил, что «уникальный торговый код упрощает идентификацию и восприятие компании инвесторами».