«Т-технологии» представили первые результаты работы за 2024 год

«Т-технологии» представили первые результаты работы за 2024 годГруппа демонстрирует сильные итоги после интеграции Росбанка, но аналитики оценили их умеренно позитивно
Финансовая экосистема «Т-технологии», куда входит Т-банк, Росбанк, брокер, страховая компания, мобильный оператор и проч., представила операционные и финансовые результаты по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 г. Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков оценивают отчет позитивно: банковские подразделения холдинга демонстрируют устойчивость к высоким ставкам и ужесточению регулирования Банка России. Но IV квартал для «Т-технологий» оказался слабее остальных и в 2025 г. темпы роста прибыли могут замедлиться, прогнозируют эксперты.
Акции холдинга отреагировали на выход результатов коррекцией: к закрытию основной сессии на Мосбирже котировки опустились на 0,42% (-12,6 руб.) до 3009,6 руб. Индекс Мосбиржи за день вырос на 0,75% до 2947,94 пункта.