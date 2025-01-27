«Т-технологии» представили первые результаты работы за 2024 год

Финансовая экосистема «Т-технологии», куда входит Т-банк, Росбанк, брокер, страховая компания, мобильный оператор и проч., представила операционные и финансовые результаты по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 г. Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков оценивают отчет позитивно: банковские подразделения холдинга демонстрируют устойчивость к высоким ставкам и ужесточению регулирования Банка России. Но IV квартал для «Т-технологий» оказался слабее остальных и в 2025 г. темпы роста прибыли могут замедлиться, прогнозируют эксперты.