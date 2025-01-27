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«Т-технологии» представили первые результаты работы за 2024 год

Группа демонстрирует сильные итоги после интеграции Росбанка, но аналитики оценили их умеренно позитивно
Мария Викулова
Софья Ермакова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Финансовая экосистема «Т-технологии», куда входит Т-банк, Росбанк, брокер, страховая компания, мобильный оператор и проч., представила операционные и финансовые результаты по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 г. Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков оценивают отчет позитивно: банковские подразделения холдинга демонстрируют устойчивость к высоким ставкам и ужесточению регулирования Банка России. Но IV квартал для «Т-технологий» оказался слабее остальных и в 2025 г. темпы роста прибыли могут замедлиться, прогнозируют эксперты.

Акции холдинга отреагировали на выход результатов коррекцией: к закрытию основной сессии на Мосбирже котировки опустились на 0,42% (-12,6 руб.) до 3009,6 руб. Индекс Мосбиржи за день вырос на 0,75% до 2947,94 пункта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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