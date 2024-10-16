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«ТКС холдинг» сменит название на «Т-технологии»

Акционеры рассмотрят предложение совета директоров 14 ноября
Ведомости

Совет директоров МКПАО «ТКС холдинга» инициировал смену имени компании на «Т-технологии». Об этом говорится в сообщении группы.

Акционеры рассмотрят вопрос на внеочередном общем собрании, которое состоится 14 ноября.

По словам председателя Совета директоров «ТКС холдинга» Алексея Малиновского, обновление имени компании станет финалом обновления платформы бренда после перерегистрации головной структуры в России.

«Технологичность – исторический фокус и ДНК нашего бизнеса, эту философию мы официально отражаем в названии группы», – подчеркнул Малиновский.

Председатель Совета директоров добавил, что буква «Т» находится в основе всех потребительских брендов «ТКС холдинга»: Т-банк, «Т-бизнес», «Т-инвестиции», «Т-страхование», «Т-мобайл» и др. Малиновский отметил, что обновление имени компании продолжает использование «Т» как универсального элемента.

«ТКС холдинг» (ранее TCS Group) является технологической компанией, развивающей финансовую и лайфстайл экосистему. В июне название входящей в холдинг группы «Тинькофф» было изменено на Т-банк.

Акционеры приняли решение о перерегистрации TCS Group 15 января. Компания сменила название на «Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг». В феврале «ТКС холдинг» зарегистрировался в специальном административном районе (САР) на острове Русский, сменив кипрскую юрисдикцию. По словам гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николая Запрягаева, «ТКС холдинг» стала первой публичной структурой, которая переехала в САР на острове.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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