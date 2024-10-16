«ТКС холдинг» сменит название на «Т-технологии»Акционеры рассмотрят предложение совета директоров 14 ноября
Совет директоров МКПАО «ТКС холдинга» инициировал смену имени компании на «Т-технологии». Об этом говорится в сообщении группы.
Акционеры рассмотрят вопрос на внеочередном общем собрании, которое состоится 14 ноября.
По словам председателя Совета директоров «ТКС холдинга» Алексея Малиновского, обновление имени компании станет финалом обновления платформы бренда после перерегистрации головной структуры в России.
«Технологичность – исторический фокус и ДНК нашего бизнеса, эту философию мы официально отражаем в названии группы», – подчеркнул Малиновский.
Председатель Совета директоров добавил, что буква «Т» находится в основе всех потребительских брендов «ТКС холдинга»: Т-банк, «Т-бизнес», «Т-инвестиции», «Т-страхование», «Т-мобайл» и др. Малиновский отметил, что обновление имени компании продолжает использование «Т» как универсального элемента.
«ТКС холдинг» (ранее TCS Group) является технологической компанией, развивающей финансовую и лайфстайл экосистему. В июне название входящей в холдинг группы «Тинькофф» было изменено на Т-банк.
Акционеры приняли решение о перерегистрации TCS Group 15 января. Компания сменила название на «Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг». В феврале «ТКС холдинг» зарегистрировался в специальном административном районе (САР) на острове Русский, сменив кипрскую юрисдикцию. По словам гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николая Запрягаева, «ТКС холдинг» стала первой публичной структурой, которая переехала в САР на острове.