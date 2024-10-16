«ТКС холдинг» сменит название на «Т-технологии»

Акционеры приняли решение о перерегистрации TCS Group 15 января. Компания сменила название на «Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг». В феврале «ТКС холдинг» зарегистрировался в специальном административном районе (САР) на острове Русский, сменив кипрскую юрисдикцию. По словам гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николая Запрягаева, «ТКС холдинг» стала первой публичной структурой, которая переехала в САР на острове.