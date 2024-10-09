Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев

Выплата дивидендов будет осуществляться со счета МКПАО «ТКС Холдинг» номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров «ТКС Холдинга», в срок не позднее 9 декабря текущего года, другим зарегистрированным в реестре акционеров «ТКС Холдинга» лицам – не позднее 28 декабря.