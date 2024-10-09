Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев
Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 92,5 руб. за акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Выплата дивидендов будет осуществляться со счета МКПАО «ТКС Холдинг» номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров «ТКС Холдинга», в срок не позднее 9 декабря текущего года, другим зарегистрированным в реестре акционеров «ТКС Холдинга» лицам – не позднее 28 декабря.
Собранию акционеров предложено установить 25 ноября дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивидендная политика «ТКС Холдинга», утвержденная в августе 2024 г., предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. При этом группа планирует выплачивать дивиденды каждый квартал.
В последний раз тогда еще TCS Group выплачивала дивиденды в 2021 г. по итогам четвертого квартала 2020 г.