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Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев

Ведомости

Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 92,5 руб. за акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выплата дивидендов будет осуществляться со счета МКПАО «ТКС Холдинг» номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров «ТКС Холдинга», в срок не позднее 9 декабря текущего года, другим зарегистрированным в реестре акционеров «ТКС Холдинга» лицам – не позднее 28 декабря.

Собранию акционеров предложено установить 25 ноября дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивидендная политика «ТКС Холдинга», утвержденная в августе 2024 г., предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. При этом группа планирует выплачивать дивиденды каждый квартал.

В последний раз тогда еще TCS Group выплачивала дивиденды в 2021 г. по итогам четвертого квартала 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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