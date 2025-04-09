ЦБ повысил курс доллара до 86,09 рубля

Мировые фондовые рынки сейчас продолжает лихорадить после того, как американский президент Дональд Трамп 3 апреля объявил о введении масштабных торговых пошлин, которые коснулись большинства стан мира. А Китай столкнулся с 34%-ным тарифом. 7 апреля главный гонконгский индекс Hang Seng пережил самое сильное падение с 1997 г. и к закрытию рухнул на 13,22%. Столь сильным обвалом рынок отреагировал на ответные пошлины Пекина против США. Американские рынки также открылись снижением.