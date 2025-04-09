ЦБ повысил курс доллара до 86,09 рубля
Банк России вновь повысил официальный курс доллара и евро на 10 апреля. Это следует из данных на сайте регулятора.
Так, курс американской валюты поднялся на 0,63 руб. до 86,09 руб. Официальный курс евро стал выше на 1,32 руб., достигнув 95,09 руб. У юаня колебания минимальны –11,64 руб. (+0,07 руб.).
8 апреля Центробанк (ЦБ) сообщал о том, что экспортеры снизили продажи валютной выручки в марте на 18%. Они составили $10,2 млрд после $12,4 млрд в феврале.
Мировые фондовые рынки сейчас продолжает лихорадить после того, как американский президент Дональд Трамп 3 апреля объявил о введении масштабных торговых пошлин, которые коснулись большинства стан мира. А Китай столкнулся с 34%-ным тарифом. 7 апреля главный гонконгский индекс Hang Seng пережил самое сильное падение с 1997 г. и к закрытию рухнул на 13,22%. Столь сильным обвалом рынок отреагировал на ответные пошлины Пекина против США. Американские рынки также открылись снижением.
Старший портфельный управляющий «Ренессанс капитала» Илья Голубов пояснял «Ведомостям», что рынок не ожидал столь масштабных тарифов со стороны американской администрации. По словам эксперта, пока рано говорить о том, чем закончится тарифная война. Но, по его словам, это может ввергнуть мировую экономику в рецессию.