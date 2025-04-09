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ЦБ повысил курс доллара до 86,09 рубля

Ведомости

Банк России вновь повысил официальный курс доллара и евро на 10 апреля. Это следует из данных на сайте регулятора.

Так, курс американской валюты поднялся на 0,63 руб. до 86,09 руб. Официальный курс евро стал выше на 1,32 руб., достигнув 95,09 руб. У юаня колебания минимальны –11,64 руб. (+0,07 руб.).

8 апреля Центробанк (ЦБ) сообщал о том, что экспортеры снизили продажи валютной выручки в марте на 18%. Они составили $10,2 млрд после $12,4 млрд в феврале.

Мировые фондовые рынки сейчас продолжает лихорадить после того, как американский президент Дональд Трамп 3 апреля объявил о введении масштабных торговых пошлин, которые коснулись большинства стан мира. А Китай столкнулся с 34%-ным тарифом. 7 апреля главный гонконгский индекс Hang Seng пережил самое сильное падение с 1997 г. и к закрытию рухнул на 13,22%. Столь сильным обвалом рынок отреагировал на ответные пошлины Пекина против США. Американские рынки также открылись снижением.

Старший портфельный управляющий «Ренессанс капитала» Илья Голубов пояснял «Ведомостям», что рынок не ожидал столь масштабных тарифов со стороны американской администрации. По словам эксперта, пока рано говорить о том, чем закончится тарифная война. Но, по его словам, это может ввергнуть мировую экономику в рецессию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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