ЦБ: экспортеры снизили продажи валютной выручки в марте на 18%

При этом укрепление рубля в прошлом месяце продолжилось. В частности, этому способствовало как соотношение экспортной выручки и платежей за импорт, так и устойчивый спрос на рублевые активы. На укрепление рубля повлияло и падение индекса доллара США (DXY) на 3,2%. К концу марта доллар снизился до 83,68 руб., в марте курс американской валюты относительно рубля достигал минимального значения (81,5 руб.) с июля 2023 г.