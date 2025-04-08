ЦБ: экспортеры снизили продажи валютной выручки в марте на 18%
Объем чистых продаж валюты со стороны крупнейших экспортеров по итогам марта снизился на 18% относительно предыдущего месяца до $10,2 млрд после $12,4 млрд в феврале. Это следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России.
Падение произошло за счет снижения цен на нефть марки Urals, а также повышенных объемов продаж иностранной валюты экспортерами на фоне погашения рублевых обязательств. Среднедневные чистые продажи сократились на 22% и составили $485 млн.
Спреды на обмен наличной иностранной валюты продолжали сужаться, следует из статистики регулятора. В среднем они снизились с 3,41 руб. в феврале до 2,99 руб. в марте по операциям с долларом США и с 3,09 до 2,90 руб. по операциям с евро.
При этом укрепление рубля в прошлом месяце продолжилось. В частности, этому способствовало как соотношение экспортной выручки и платежей за импорт, так и устойчивый спрос на рублевые активы. На укрепление рубля повлияло и падение индекса доллара США (DXY) на 3,2%. К концу марта доллар снизился до 83,68 руб., в марте курс американской валюты относительно рубля достигал минимального значения (81,5 руб.) с июля 2023 г.
«Рост геополитической неопределенности стал одной из причин повышенной волатильности рубля. Диапазон колебаний курсов основных иностранных валют относительно рубля снизился по сравнению с предыдущим месяцем: по доллару США – с 16,3% в феврале до 10,2% в марте, по юаню – с 14,2 до 9,5% соответственно», – говорится в сообщении.
«Ведомости» со ссылкой на обзор ЦБ писали 10 марта, что за февраль рубль укрепился к доллару США на 10,5%. Основным драйвером роста выступили ожидания снижения политической напряженности. Увеличение объемов чистых продаж валюты со стороны экспортеров составило 25% по сравнению с январем, достигнув $12,4 млрд, тогда как по отношению к основным мировым валютам ослабление доллара было незначительным.
Аналитик-стратег УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев пояснял, что надежды на ослабление напряженности геополитической обстановки возникли на фоне возобновления дипломатических отношений между Россией и США. В феврале, в частности, прошли первые за несколько лет переговоры между президентами РФ и США, а также состоялись две встречи представителей стран в Саудовской Аравии и Турции.