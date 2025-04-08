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ЦБ: экспортеры снизили продажи валютной выручки в марте на 18%

Ведомости

Объем чистых продаж валюты со стороны крупнейших экспортеров по итогам марта снизился на 18% относительно предыдущего месяца до $10,2 млрд после $12,4 млрд в феврале. Это следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России.

Падение произошло за счет снижения цен на нефть марки Urals, а также повышенных объемов продаж иностранной валюты экспортерами на фоне погашения рублевых обязательств. Среднедневные чистые продажи сократились на 22% и составили $485 млн.

Спреды на обмен наличной иностранной валюты продолжали сужаться, следует из статистики регулятора. В среднем они снизились с 3,41 руб. в феврале до 2,99 руб. в марте по операциям с долларом США и с 3,09 до 2,90 руб. по операциям с евро.

При этом укрепление рубля в прошлом месяце продолжилось. В частности, этому способствовало как соотношение экспортной выручки и платежей за импорт, так и устойчивый спрос на рублевые активы. На укрепление рубля повлияло и падение индекса доллара США (DXY) на 3,2%. К концу марта доллар снизился до 83,68 руб., в марте курс американской валюты относительно рубля достигал минимального значения (81,5 руб.) с июля 2023 г.

«Рост геополитической неопределенности стал одной из причин повышенной волатильности рубля. Диапазон колебаний курсов основных иностранных валют относительно рубля снизился по сравнению с предыдущим месяцем: по доллару США – с 16,3% в феврале до 10,2% в марте, по юаню – с 14,2 до 9,5% соответственно», – говорится в сообщении.

«Ведомости» со ссылкой на обзор ЦБ писали 10 марта, что за февраль рубль укрепился к доллару США на 10,5%. Основным драйвером роста выступили ожидания снижения политической напряженности. Увеличение объемов чистых продаж валюты со стороны экспортеров составило 25% по сравнению с январем, достигнув $12,4 млрд, тогда как по отношению к основным мировым валютам ослабление доллара было незначительным.

Аналитик-стратег УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев пояснял, что надежды на ослабление напряженности геополитической обстановки возникли на фоне возобновления дипломатических отношений между Россией и США. В феврале, в частности, прошли первые за несколько лет переговоры между президентами РФ и США, а также состоялись две встречи представителей стран в Саудовской Аравии и Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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