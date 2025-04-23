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ЦБ повысил курс доллара почти на 1 рубль на 24 апреля

Ведомости

Банк России повысил курс доллара на 0,90 руб. до 82,36 руб. на 24 апреля, следует из данных регулятора.

В то же время евро вырос на 0,53 руб. до 94,57 руб. Курс юаня также повысился – на 0,23 руб. до 11,34 руб.

ЦБ устанавливает официальный курс валют на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.

21 апреля на площадке «Финам» было зафиксировано падение стоимости доллара до 79 руб. впервые с 31 мая 2023 г. Эксперты при этом ожидают отскока курса до 100 руб. за доллар. В тот же день Центробанк устанавливал курс доллара ниже 81 руб. впервые с лета 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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