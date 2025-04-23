ЦБ повысил курс доллара почти на 1 рубль на 24 апреля

21 апреля на площадке «Финам» было зафиксировано падение стоимости доллара до 79 руб. впервые с 31 мая 2023 г. Эксперты при этом ожидают отскока курса до 100 руб. за доллар. В тот же день Центробанк устанавливал курс доллара ниже 81 руб. впервые с лета 2023 г.