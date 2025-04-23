ЦБ повысил курс доллара почти на 1 рубль на 24 апреля
Банк России повысил курс доллара на 0,90 руб. до 82,36 руб. на 24 апреля, следует из данных регулятора.
В то же время евро вырос на 0,53 руб. до 94,57 руб. Курс юаня также повысился – на 0,23 руб. до 11,34 руб.
ЦБ устанавливает официальный курс валют на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.
21 апреля на площадке «Финам» было зафиксировано падение стоимости доллара до 79 руб. впервые с 31 мая 2023 г. Эксперты при этом ожидают отскока курса до 100 руб. за доллар. В тот же день Центробанк устанавливал курс доллара ниже 81 руб. впервые с лета 2023 г.