Курс доллара на межбанковском рынке упал ниже 79 рублей впервые с мая 2023 года
Курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 79 руб. впервые с 31 мая 2023 г., при этом он снижается более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам».
По данным на 12:00 мск, курс доллара снизился на 4,21% до 78,625 руб. К 12:40 мск он замедлил снижение и находился на уровне 80,83 руб. (-1,52%).
17 апреля «Ведомости» писали, что эксперты ожидают отскока курса до 100 руб. за доллар. Сейчас курс валюты находится на двухлетних минимумах, но это продлится недолго, считают опрошенные эксперты. Ситуация в мировой экономике и внутренние факторы могут вновь вернуть национальную валюту к трехзначным уровням.