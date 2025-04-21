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Курс доллара на межбанковском рынке упал ниже 79 рублей впервые с мая 2023 года

Ведомости

Курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 79 руб. впервые с 31 мая 2023 г., при этом он снижается более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам».

По данным на 12:00 мск, курс доллара снизился на 4,21% до 78,625 руб. К 12:40 мск он замедлил снижение и находился на уровне 80,83 руб. (-1,52%).

17 апреля «Ведомости» писали, что эксперты ожидают отскока курса до 100 руб. за доллар. Сейчас курс валюты находится на двухлетних минимумах, но это продлится недолго, считают опрошенные эксперты. Ситуация в мировой экономике и внутренние факторы могут вновь вернуть национальную валюту к трехзначным уровням.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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