Эксперты ожидают отскока курса до 100 рублей за доллар

Эксперты ожидают отскока курса до 100 рублей за долларОслабление национальной валюты возможно во втором полугодии
Курс доллара сейчас находится на двухлетних минимумах, но это продлится недолго, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Ситуация в мировой экономике и внутренние факторы могут вновь вернуть национальную валюту к трехзначным уровням. На 17 апреля курс ЦБ составлял 82,6 руб./$. Минимум с июля 2023 г. был достигнут 19 марта (81,5 руб./$).
Аналитики отмечают, что сейчас рубль переукреплен и его ослабление до 100 руб./$ неизбежно – это вопрос времени. Экономисты «Эксперт РА», «БКС мир инвестиций», «Финама» ожидают, что российская валюта может достичь этого значения к концу года, «Ренессанс капитал» и «Гарда капитал» – во втором полугодии (начиная с осени). Freedom Finance Global допускает, что это может произойти осенью в негативном сценарии, если реализуются риски мировой экономики, а спрос на российскую нефть упадет. АКРА и «Астра управление активами» прогнозируют ослабление рубля до 100 руб./$ уже к лету 2025 г. в негативном сценарии, ранее с таким предположением выступили в Goldman Sachs. В то же время инвесткомпания «Регион» ожидает доллар к концу года по 95 руб., эксперты РЭУ им. Плеханова дают самый оптимистичный прогноз и предсказывают, напротив, укрепление до 75–85 руб.