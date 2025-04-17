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/ Экономика

Эксперты ожидают отскока курса до 100 рублей за доллар

Ослабление национальной валюты возможно во втором полугодии
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Курс доллара сейчас находится на двухлетних минимумах, но это продлится недолго, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Ситуация в мировой экономике и внутренние факторы могут вновь вернуть национальную валюту к трехзначным уровням. На 17 апреля курс ЦБ составлял 82,6 руб./$. Минимум с июля 2023 г. был достигнут 19 марта (81,5 руб./$).

Аналитики отмечают, что сейчас рубль переукреплен и его ослабление до 100 руб./$ неизбежно – это вопрос времени. Экономисты «Эксперт РА», «БКС мир инвестиций», «Финама» ожидают, что российская валюта может достичь этого значения к концу года, «Ренессанс капитал» и «Гарда капитал» – во втором полугодии (начиная с осени). Freedom Finance Global допускает, что это может произойти осенью в негативном сценарии, если реализуются риски мировой экономики, а спрос на российскую нефть упадет. АКРА и «Астра управление активами» прогнозируют ослабление рубля до 100 руб./$ уже к лету 2025 г. в негативном сценарии, ранее с таким предположением выступили в Goldman Sachs. В то же время инвесткомпания «Регион» ожидает доллар к концу года по 95 руб., эксперты РЭУ им. Плеханова дают самый оптимистичный прогноз и предсказывают, напротив, укрепление до 75–85 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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