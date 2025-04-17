Эксперты ожидают отскока курса до 100 рублей за доллар

Аналитики отмечают, что сейчас рубль переукреплен и его ослабление до 100 руб./$ неизбежно – это вопрос времени. Экономисты «Эксперт РА», «БКС мир инвестиций», «Финама» ожидают, что российская валюта может достичь этого значения к концу года, «Ренессанс капитал» и «Гарда капитал» – во втором полугодии (начиная с осени). Freedom Finance Global допускает, что это может произойти осенью в негативном сценарии, если реализуются риски мировой экономики, а спрос на российскую нефть упадет. АКРА и «Астра управление активами» прогнозируют ослабление рубля до 100 руб./$ уже к лету 2025 г. в негативном сценарии, ранее с таким предположением выступили в Goldman Sachs. В то же время инвесткомпания «Регион» ожидает доллар к концу года по 95 руб., эксперты РЭУ им. Плеханова дают самый оптимистичный прогноз и предсказывают, напротив, укрепление до 75–85 руб.