ЦБ установил курс доллара ниже 81 рубля впервые с лета 2023 года
Впервые с лета 2023 г. Банк России установил официальный курс доллара ниже 81 руб. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
На 22 апреля доллар опустился на 0,38 руб, достигнув 80,76 руб. Юань также упал на 0,02 руб. до 11,06 руб. Евро тем временем вырос на 1,45 руб. до 93,67 руб.
Регулятор определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется ЦБ после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне прошлого года.
21 апреля курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 31 мая 2023 г. опустился ниже 79 руб., при этом снижаясь более чем на 4%. По данным на 12:00 мск, курс доллара снизился на 4,21% до 78,625 руб. К 12:40 мск он замедлил снижение и находился на уровне 80,83 руб. (-1,52%).