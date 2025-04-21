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ЦБ установил курс доллара ниже 81 рубля впервые с лета 2023 года

Ведомости

Впервые с лета 2023 г. Банк России установил официальный курс доллара ниже 81 руб. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

На 22 апреля доллар опустился на 0,38 руб, достигнув 80,76 руб. Юань также упал на 0,02 руб. до 11,06 руб. Евро тем временем вырос на 1,45 руб. до 93,67 руб.

Регулятор определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется ЦБ после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне прошлого года.

21 апреля курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 31 мая 2023 г. опустился ниже 79 руб., при этом снижаясь более чем на 4%. По данным на 12:00 мск, курс доллара снизился на 4,21% до 78,625 руб. К 12:40 мск он замедлил снижение и находился на уровне 80,83 руб. (-1,52%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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