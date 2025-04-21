ЦБ установил курс доллара ниже 81 рубля впервые с лета 2023 года

21 апреля курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 31 мая 2023 г. опустился ниже 79 руб., при этом снижаясь более чем на 4%. По данным на 12:00 мск, курс доллара снизился на 4,21% до 78,625 руб. К 12:40 мск он замедлил снижение и находился на уровне 80,83 руб. (-1,52%).