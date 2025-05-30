Россельхозбанк рассматривает криптовалюту для расчетов при торговле зерном

В рамках Всероссийского зернового форума Россельхозбанк провел деловой завтрак, на котором обсуждались финансовые инструменты зернового рынка. На нем присутствовали крупнейшие производители, трейдеры, представители Центробанка и национальной товарной биржи. Они говорили о важности кооперации в поставках за рубеж сельхозпродукции с целью сокращения логистических издержек. Было отмечено также снижение маржинальности по пшенице и повышение внимания к нишевым культурам, где маржинальность растет.