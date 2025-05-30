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Россельхозбанк рассматривает криптовалюту для расчетов при торговле зерном

Ведомости

Россельхозбанк совместно с Банком России и другими заинтересованными сторонами прорабатывает возможность использования криптовалютных инструментов для расчетов при торговле зерном. Об этом сообщили «Ведомостям» в финансовой организации.

В рамках Всероссийского зернового форума Россельхозбанк провел деловой завтрак, на котором обсуждались финансовые инструменты зернового рынка. На нем присутствовали крупнейшие производители, трейдеры, представители Центробанка и национальной товарной биржи. Они говорили о важности кооперации в поставках за рубеж сельхозпродукции с целью сокращения логистических издержек. Было отмечено также снижение маржинальности по пшенице и повышение внимания к нишевым культурам, где маржинальность растет.

Представители ЦБ и национальной товарной биржи сообщили о потенциале Зерновой биржи БРИКС. Была отмечена важность альтернативной площадки для определения цен на зерно в рамках стран объединения, что позволит снизить зависимость от зарубежных бирж и минимизировать санкционные риски. Кроме того, участники делового завтрака обсудили возможности, которые дают цифровые финансовые активы.

28 мая Центробанк разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы (ЦФА), доходность которых привязана к стоимости криптовалют.

29 мая Мосбиржа объявила о запуске торгов фьючерсом на криптовалюту. Они начнутся 4 июня. Новый инструмент будет доступен только для квалифицированных инвесторов. Это будет фьючерсный контракт на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF. Основные параметры инструмента: торговый код – IBIT, лот контракта – одна акция инвестиционного фонда, котировка в долларах США за один лот, расчеты в российских рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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