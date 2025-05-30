Россельхозбанк рассматривает криптовалюту для расчетов при торговле зерном
Россельхозбанк совместно с Банком России и другими заинтересованными сторонами прорабатывает возможность использования криптовалютных инструментов для расчетов при торговле зерном. Об этом сообщили «Ведомостям» в финансовой организации.
В рамках Всероссийского зернового форума Россельхозбанк провел деловой завтрак, на котором обсуждались финансовые инструменты зернового рынка. На нем присутствовали крупнейшие производители, трейдеры, представители Центробанка и национальной товарной биржи. Они говорили о важности кооперации в поставках за рубеж сельхозпродукции с целью сокращения логистических издержек. Было отмечено также снижение маржинальности по пшенице и повышение внимания к нишевым культурам, где маржинальность растет.
Представители ЦБ и национальной товарной биржи сообщили о потенциале Зерновой биржи БРИКС. Была отмечена важность альтернативной площадки для определения цен на зерно в рамках стран объединения, что позволит снизить зависимость от зарубежных бирж и минимизировать санкционные риски. Кроме того, участники делового завтрака обсудили возможности, которые дают цифровые финансовые активы.
28 мая Центробанк разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы (ЦФА), доходность которых привязана к стоимости криптовалют.
29 мая Мосбиржа объявила о запуске торгов фьючерсом на криптовалюту. Они начнутся 4 июня. Новый инструмент будет доступен только для квалифицированных инвесторов. Это будет фьючерсный контракт на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF. Основные параметры инструмента: торговый код – IBIT, лот контракта – одна акция инвестиционного фонда, котировка в долларах США за один лот, расчеты в российских рублях.