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Центробанк на выходные повысил курс доллара до 78,62 рубля

Ведомости

ЦБ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,12 руб. до 78,62 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Евро тоже укрепился – до 89,25 руб. (+0,30 руб.). Курс юаня практически не изменился и составил 10,88 руб.

Это первое повышение курса американской валюты после нескольких дней снижения. Так, 29 мая ЦБ установил официальный курс доллара на 30 мая на уровне 78,49 руб. Это стало первым случаем с 13 мая 2023 г., когда курс доллара опустился ниже 79 руб.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что текущее укрепление рубля может продолжиться при сохранении позитивных ожиданий относительно прогресса в переговорах между Россией и США или пока власти не предпримут меры для сдерживания укрепления национальной валюты.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, курс доллара может снизиться до 76–77 руб. Однако дальнейшее укрепление рубля может негативно сказаться на экспортерах и бюджете страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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