Центробанк на выходные повысил курс доллара до 78,62 рубля

Это первое повышение курса американской валюты после нескольких дней снижения. Так, 29 мая ЦБ установил официальный курс доллара на 30 мая на уровне 78,49 руб. Это стало первым случаем с 13 мая 2023 г., когда курс доллара опустился ниже 79 руб.