Центробанк на выходные повысил курс доллара до 78,62 рубля
ЦБ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,12 руб. до 78,62 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Евро тоже укрепился – до 89,25 руб. (+0,30 руб.). Курс юаня практически не изменился и составил 10,88 руб.
Это первое повышение курса американской валюты после нескольких дней снижения. Так, 29 мая ЦБ установил официальный курс доллара на 30 мая на уровне 78,49 руб. Это стало первым случаем с 13 мая 2023 г., когда курс доллара опустился ниже 79 руб.
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что текущее укрепление рубля может продолжиться при сохранении позитивных ожиданий относительно прогресса в переговорах между Россией и США или пока власти не предпримут меры для сдерживания укрепления национальной валюты.
По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, курс доллара может снизиться до 76–77 руб. Однако дальнейшее укрепление рубля может негативно сказаться на экспортерах и бюджете страны.