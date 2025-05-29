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ЦБ впервые с мая 2023 года понизил курс доллара до 78,49 рубля

Ведомости

Центробанк установил официальный курс доллара на 30 мая на уровне 78,49 руб. Это первый случай с 13 мая 2023 г., когда американская валюта опустилась ниже 79 руб. Это следует из данных регулятора.

За сутки курс доллара снизился на 1,11 руб. Евро также потерял в цене, упав на 1,39 руб. и достигнув отметки в 88,94 руб. Курс юаня снизился на 0,15 руб., составив 10,89 руб.

С конца декабря 2024 г. Банк России начал устанавливать курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Это изменение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.

С начала года американская валюта ослабла почти на 22%. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что текущее укрепление рубля может продолжиться при условии сохранения надежд на прогресс в переговорах между Россией и США или пока власти не предпримут меры для сдерживания укрепления нацвалюты. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, курс доллара может достичь 76–77 руб. Однако дальнейшее укрепление рубля может негативно сказаться на экспортерах и бюджете страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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