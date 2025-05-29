ЦБ впервые с мая 2023 года понизил курс доллара до 78,49 рубля
Центробанк установил официальный курс доллара на 30 мая на уровне 78,49 руб. Это первый случай с 13 мая 2023 г., когда американская валюта опустилась ниже 79 руб. Это следует из данных регулятора.
За сутки курс доллара снизился на 1,11 руб. Евро также потерял в цене, упав на 1,39 руб. и достигнув отметки в 88,94 руб. Курс юаня снизился на 0,15 руб., составив 10,89 руб.
С конца декабря 2024 г. Банк России начал устанавливать курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Это изменение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.
С начала года американская валюта ослабла почти на 22%. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что текущее укрепление рубля может продолжиться при условии сохранения надежд на прогресс в переговорах между Россией и США или пока власти не предпримут меры для сдерживания укрепления нацвалюты. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, курс доллара может достичь 76–77 руб. Однако дальнейшее укрепление рубля может негативно сказаться на экспортерах и бюджете страны.