ЦБ впервые с мая 2023 года понизил курс доллара до 78,49 рубля

С начала года американская валюта ослабла почти на 22%. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что текущее укрепление рубля может продолжиться при условии сохранения надежд на прогресс в переговорах между Россией и США или пока власти не предпримут меры для сдерживания укрепления нацвалюты. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, курс доллара может достичь 76–77 руб. Однако дальнейшее укрепление рубля может негативно сказаться на экспортерах и бюджете страны.