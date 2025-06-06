Набиуллина: ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции

Набиуллина также рассказала, что совет директоров Центробанка в ходе заседания рассматривал два варианта решения по ставке: сохранение или снижение. В итоге члены совета приняли решение, что в настоящее время накопилось достаточно фактов для снижения ключевой ставки до 20% – более существенный шаг не рассматривался. Вместе с тем вариант снижения ставки на 50 б. п. обсуждался.