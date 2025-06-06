Набиуллина: ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции
Банк России будет снижать ключевую ставку по мере дальнейшего замедления инфляции. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
6 июня Банк России впервые с 2022 г. понизил ключевую ставку – с 21 до 20% годовых. Решение приняли на заседании совета директоров. Регулятор объяснил такой шаг снижением инфляционного давления, в том числе устойчивого, несмотря на все еще перегретый внутренний спрос.
В Центробанке отметили, что экономика постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. При этом регулятор заявил о сохранении жесткой ДКП на длительный период, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в 2026 г. Дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Набиуллина также рассказала, что совет директоров Центробанка в ходе заседания рассматривал два варианта решения по ставке: сохранение или снижение. В итоге члены совета приняли решение, что в настоящее время накопилось достаточно фактов для снижения ключевой ставки до 20% – более существенный шаг не рассматривался. Вместе с тем вариант снижения ставки на 50 б. п. обсуждался.