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Набиуллина: ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции

Ведомости

Банк России будет снижать ключевую ставку по мере дальнейшего замедления инфляции. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

6 июня Банк России впервые с 2022 г. понизил ключевую ставку – с 21 до 20% годовых. Решение приняли на заседании совета директоров. Регулятор объяснил такой шаг снижением инфляционного давления, в том числе устойчивого, несмотря на все еще перегретый внутренний спрос.

В Центробанке отметили, что экономика постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. При этом регулятор заявил о сохранении жесткой ДКП на длительный период, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в 2026 г. Дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

Набиуллина также рассказала, что совет директоров Центробанка в ходе заседания рассматривал два варианта решения по ставке: сохранение или снижение. В итоге члены совета приняли решение, что в настоящее время накопилось достаточно фактов для снижения ключевой ставки до 20% – более существенный шаг не рассматривался. Вместе с тем вариант снижения ставки на 50 б. п. обсуждался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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