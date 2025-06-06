ЦБ повысил официальный курс доллара до 79,17 рубля
ЦБ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,04 руб. до 79,17 руб. Это следует из данных на сайте регулятора.
Курс евро же опустился на 0,27 руб. до 90,40 руб. Колебания китайского юаня остались минимальными – 11,01 руб. (+0,01 руб.).
6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В ЦБ отметили, что экономика страны постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Однако регулятор подчеркнул, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что влияние снижения ключевой ставки на курс рубля, согласно их прогнозам, будет ограниченным. Нацвалюта продолжит получать поддержку от высокой ставки и останется в диапазоне 10,6–11,5 юаней, $76–83 и 87–95 евро.