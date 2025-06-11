Банк России установил курс доллара выше 79 рублей на длинный выходные
Банк России установил курс доллара на период с 12 по 16 июня в 79,0028 руб., повысив его на 0,4 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс евро также вырос – на 0,22 руб. до 90,0068 руб. юань же вырос на 0,026 руб., достигнув 10,93 руб.
Центробанк устанавливает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка с конца декабря 2024 г. Это изменение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.
6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В ЦБ отметили, что экономика страны постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Однако регулятор подчеркнул, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что влияние снижения ключевой ставки на курс рубля, согласно их прогнозам, будет ограниченным. Нацвалюта продолжит получать поддержку от высокой ставки и останется в диапазоне 10,6–11,5 юаня, $76–83 и 87–95 евро.